Тренерам акробаток, предлагавшим раскрашивать мандалы, объявили дисциплинарное взыскание

Практикующим нетрадиционные методы воспитания педагогам школы акробатики олимпийского резерва в Выборгском районе Петербурга объявили дисциплинарное взыскание. Поводом, впрочем, стали не эксперименты с мандалами и медитациями, на которые жаловались родители, а некорректное ведение финансовой отчётности.

Как рассказали в аппарате детского омбудсмена Северной столицы Светланы Агапитовой 21 марта, директору СДЮШОР объявлен выговор, а тренеры отделения спортивной акробатики привлечены к административной ответственности.

В администрации Выборского района пояснили, что замечание тренеры получили из-за «некорректного использования денежных средств». При этом жалобы родителей на поборы не подтвердились.

Мама бывшей воспитанницы также заявляла, что осенью 2015 года её дочь повредила локоть, медики диагностировали перелом. В школе уклонились от объяснений по данному происшествию, так как тренер, работавший с девочкой, уже уволен.

Напомним, скандал начался с жалобы на руководителей отделения спортивной акробатики СДЮШОР, поступившей от родителей спортсменок. По словам взрослых, тренеры якобы поднимают командный дух с помощью мандал и медитации. Специалисты от образования в администрации Выборгского района ничего криминального в раскраске геометрических рисунков не увидели, скорее наоборот, подтвердили их полезность для психики спортсменок.