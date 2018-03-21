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21.03.2018 16:59

Комиссия по этике Госдумы не нашла нарушений в поведении Слуцкого

Комиссия Государственной думы по этике не имеет претензий к поведению депутата Леонида Слуцкого. 

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на главу комиссии Отари Аршба.

«Комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм», — отметил парламентарий, добавив, что действия журналисток, выступивших с обвинениями о домогательствах, имели целенаправленный и спланированный характер.

«Заявительницы озвучили претензии к коллеге Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место "инцидентов"», — объяснил он решение комиссии.

Сообщается также, что сам Леонид Слуцкий на 45 минут опоздал на заседание комиссии Госдумы. Он явился после того, как журналистки, заявившие о домогательствах с его стороны, вышли из кабинета.

Журналистка Екатерина Винокурова также опубликовала видео с его комментариями. «Как человек, у которого самые близкие друзья – это семья, обречен на успех в самой непростой ситуации», – заявил депутат, добавив, что на днях у него родился внук.

 

Справка:

Несколько журналисток обвиняют Леонида Слуцкого в домогательствах. На поведение Слуцкого открыто пожаловалась заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер «Дождя» Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. В частности, Фарида Рустамова предоставила диктофонную запись, из которой следует, что парламентарий предлагал журналистке стать его любовницей и провел внутренней частью ладони по половым органам.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал журналисткам, не терпящим домогательств, сменить работу.


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