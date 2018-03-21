В Россию не пустят иностранных спонсоров терроризма

Депутаты нижней палаты парламента одобрили новое основание для запрета на въезд в Россию. Границу хотят закрыть для иностранцев с замороженными активами, заподозренных в отмывании денег или финансовой поддержке терроризма.

Как сказано на сайте Государственной думы РФ, 21 марта изменения в Законе «О порядке выезда и въезда в РФ» в первом чтении поддержал 371 депутат. Если проект пройдет во втором и третьем чтениях, то владельцев замороженных счетов могут не пустить в Россию. При этом закон коснется только тех иностранцев и лиц без гражданства, чьи счета заморожены в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Документ внесли в Госдуму в ноябре прошлого года. С инициативой выступила группа депутатов-единороссов во главе с Виктором Кидяевым и бывшим вице-губернатором Петербурга Игорем Дивинским. Последний отметил, что подобное ужесточение законодательства – это реакция и на «немирные угрозы», которые создает международный терроризм. Депутат от ЛДПР Иван Сухарев назвал поправки своеобразным ответом на антироссийские санкции, пишет РБК.