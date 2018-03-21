У петербургского метро - поствыборный синдром

Смольный обновляет схему развития метро. Пресловутая кольцевая улетает на шестой путинский срок, коричневая линия отодвигатся, а «Кудрово» обретает официальные сроки.

Президентские выборы прошли, и чиновники от транспорта начали отделять обещания от проектов. В новой схеме развития петербургского метрополитена отодвинуты сроки ввода многих станций, в том числе самой медийной линии последнего времени — кольцевой. Кроме того, над расчетами комитета перестала нависать тень Марата Оганесяна, а дом быта у Мариинки, кажется, может выдохнуть.

Проект изменений в постановление Смольного от 2011 года об отраслевой схеме развития метрополитена опубликован 21 марта на сайте Смольного. Теперь документ глядит дальше 2025 года, а за выполнением постановления наконец-то даже формально перестанет следить Марат Оганесян, арестованный в ноябре 2016 года. Теперь контроль возложен на вице-губернатора Игоря Албина.

Но это все бюрократическая лирика; главное, как водится, в приложении. А оно рядом моментов отличается от схемы, которая сейчас расположена на сайте КРТИ. Начать можно с кольцевой.

Нынешняя схема подразумевает, что перегон от «Большого проспекта» до «Лесной» должен появиться в 2023-2028 годах, остальное позже. Недавняя решительность губернатора, который четко обозначил стоимость строительства, могла навести на мысль, что Петербург и правда на пороге окольцовывания. Однако в новом варианте видно, что даже этот самый близкий участок отнесен на период 2028-2030 года; по поводу оставшейся дуги можно фантазировать и вовсе без ограничений. Ранее в Смольном говорили, что кольцевая линия может появиться в городе до 2030 года.

«Думаю, что и «Большой проспект» – «Лесная» пойдут туда же, в далекое будущее, – считает эксперт межрегионального общественного объединения «Город и транспорт» Владимир Валдин. – Неясно, откуда после чемпионата мира по футболу они будут брать деньги. К тому же, там нет еще ни одного проекта планировки, все наземные конструкции висят в воздухе».

Правильнее было бы сразу закрыть тему объектов, которые отнесены на возможный шестой президентский срок Владимира Путина. Помимо основной части кольца, за 2030 год, как и раньше, отброшена линия от «Двинской» до «Янино», проходящая через гипотетические «Площадь Репина», «Михайловскую», «Суворовскую», «Большеохтинскую», «Проспект Энергетиков», «Индустриальный проспект» и «Ул. Коммуны». Под нее же должны быть сделаны пересадки на существующих станциях «Адмиралтейская» и «Чернышевская» и на строящейся «Театральной».

То же самое относится к северной части продолжения Красносельско-Калининской линии: от «Обводного канала» до станции «Ручьи» проехаться можно будет в прекрасной России будущего, после 2030-го (нынешняя схема предполагала до 2028-го). Не меняются далекие планы в отношении 4-й линии от станции «Горный институт» до «Юнтолово» через «Морской фасад», «Новокрестовскую» и «Лахту». Не раньше, чем через 12 лет, продлят пятую линию за «Шуваловский проспект» к «Коломяжской» и третью до «Осиновой рощи».

«Новокрестовскую», «Беговую» и три станции Фрунзенского радиуса отнесли к 2018 году, а перегон от «Спасской» до «Большого проспекта» – к 2019-му. Проблемы есть и там, и там, но заключенные контракты дают некоторую уверенность. К слову, вестибюль «Театральной», место для которого все еще не определили, построят в интервале между 2020 и 2024 годами, до тех пор поезда здесь будут проноситься без остановки. В еще одном приложении к проекту постановления указано, что выход организуют на углу Декабристов и Глинки; то есть дом быта, который рассматривался под снос в качестве альтернативы, по крайней мере на бумаге – вне опасности.

А вот на 2020-2022 заложили только один перегон Красносельско-Калининской линии — от «Юго-Западной» до «Путиловской». Накануне «Фонтанка» писала о том, что с него в 2018 году снимают порядка 4 млрд рублей, но на темпы проходки это должно повлиять. В это легко поверить: похоже, деньги изначально с запасом «спрятали» в коричневую ветку, чтобы потом была возможность перекинуть их на истощенный «Фрунзенский радиус».

Между тем, действующая на данный момент схема обещала, что коричневая ветка вырастет в 2022 году не на одну станцию, а сразу на 32 км: от «Юго-Западного» до «Обводного канала» через «Броневую», «Заставскую» («Московские ворота») и «Боровую». Теперь это все — на 2026-2027 годы. С другой стороны, приблизились сроки «хвоста» линии («Бресткая», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе», «Сосновая поляна»). Пока схема на сайте КРТИ обещает построить их после 2028 года; согласно новому проекту – это должно произойти уже в 2027-м.

На три года отодвигается смычка третьей и пятой линий: перегоны от «Беговой» и «Комендантского проспекта» к «общей» станции «Шуваловский проспект»/«Планерная» построят не до 2022 года, а до 2025-го. Там же — долгожданная станция «Кудрово». Об этом сообщалось и раньше, однако некоторое смятение успело посеять областное управление по транспорту, которое заявило о 2027 годе. Схема финансирования, впрочем, не определена. Прыжок от «Проспекта Ветеранов» в Сосновую Поляну почти не откладывается, должны уложиться в десятилетку.

Осенью прошлого года «Фонтанка» опубликовала материал под заголовком «Новая схема развития метро: без Пулково и Стрельны». Тогда проект документа засветили на отраслевой конференции, но и в итоговом варианте, который профильный комитет держит у себя на портале, аэропорт – в пунктире, а Стрельны нет. Но «пулковский» вопрос регулярно поднимается на транспортном совете при губернаторе и других внутренних совещаниях. Рассматривается вариант однопутки, по которой каждый третий состав катался бы от конечной «Ульянки» до аэропорта, хотя Комтранс пока уповает на аэроэкспресс и не хочет задумываться о метро до 2030 года.

В новой схеме направление на Пулково опять появляется как альтернативный вариант трассировки, который можно реализовать уже до 2028 года. Правда, «Ульянка» в этом случае не конечная: ветка изгибается на восток и захватывает Авиагородок одноименной станцией. Антон Финогенов, гендиректор института «Урбаника», считает, что подземка — приоритетный вариант. «Аэроэкспресс оказался дешевле, но не принципиально, учитывая эффективность – говорит эксперт. – Линия метро в Пулково позволила бы создать промежуточную станцию, что актуально для Юго-Запада, улучшить транспортное обеспечение Пушкинского района».

Стрельну тоже вернули, пока пунктиром. Вдоль Петергофского и Санкт-Петербургского шоссе подземка может пойти после 2030 года.

Напомним, ранее губернатор Петерпурга заявил, что ежегодное финансирование метростроения должно оставаться на уровне 30 млрд. В КРТИ говорили, что в этом случае город сможет открывать по 1-2 станции в год. Владимир Валдин, впрочем, считает, что с новым президентским сроком значение любых схем резко упало: «Теперь можно особенно ничего не обещать, а снова начать лет через пять с половиной».

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»