Обрушат ли рубль американцы

Российская валюта может стать заложником разнонаправленной политикой ЦБ и американской ФРС. Судьбоносных решений от регуляторов ждут на этой неделе.

21 марта заседание Федеральной резервной системы США (ФРС) впервые пройдет под председательством нового руководителя Джерома Пауэлла. В 21:00 по московскому времени будет объявлено решение о ставке, и эксперты уверяют, что оно не станет сюрпризом – ожидают, что она вырастет на 0,25 процентных пункта (с 1,25-1,5% до 1,5-1,75%). Как это аукнется рублю, узнала «Фонтанка».

Ставка ФРС — один из основных инструментов монетарной политики США, который позволяет влиять не только на собственную, но и мировую экономику. Она показывает, под какой процент американские банки дают взаймы другим коммерческим банкам. Рост ставки автоматически означает удорожание кредитов, а увеличение спроса на деньги толкает вверх курс доллара. Это неизбежно отражается на всей мировой экономике. Инвесторы отказываются от вложений в развивающиеся страны в пользу более надежных гособлигаций США, а стоимость нефти идет вниз. Рубль не останется в стороне от этих колебаний, уверены эксперты, хотя влияние может оказаться не мгновенным.

За последний год российская валюта укрепилась по отношению к американской: если в декабре 2016 года доллар стоил 62,1 руб, то в декабре 2017-го — 58,6. В январе рубль продолжил расти, но в феврале-марте доллар снова подорожал. По состоянию на 21 марта курс ЦБ составляет 57,7 рублей.

Сильного скачка американской валюты из-за подвижки ставки ФРС аналитики не ждут. Поскольку регулятор давно дал понять о предстоящем, все уже заложено в котировки. «Более значительный шаг стал бы шоком для рынков», – комментирует Наталия Орлова, главный экономист «Альфа-Банка». Но главная интрига не в том, что скажет Джером Пауэлл, а в том, как. Опасаясь перегрева рынка, Федрезерв в текущем году может предпринять не три повышения, как заявлялось ранее, а четыре, прогнозируют Goldman Sachs и JPMorgan. Намеки на это и будут ловить инвесторы.

Как правило, решения ФРС оказывают влияние на российские финансовые индексы. К примеру, после повышения ставки в конце 2016 года торги на Московской бирже открылись падением основных фондовых индексов 1-2%. Корректировка в июне 2017 года уронила курс рубля на 0,56%

Не обязательно, что рынок среагирует именно по итогам ближайшего заседания, говорит Алексей Михеев, начальник аналитического отдела «ВТБ Форекс». По его словам, последние повышения ставки доллар проигнорировал и продолжил падение. Но последовательное ужесточение политики ФРС рано или поздно даст результат и приведет к росту доллара по всему спектру валют.

Влияние на рубль может усугубить политика ЦБ . Если регуляторы многих стран обычно повышают ключевую ставку вслед за ФРС, то Банк России, в соответствии со своей стратегией, снижает ее. Ближайшее заседание, на котором показатель может быть пересмотрен, состоится в Москве в эту пятницу, 23 марта.

Сейчас ключевая ставка — 7,5% годовых. «На фоне низкого уровня инфляции и оптимистичных прогнозов от Минэкономразвития большинство экспертов пока ждут снижения уровня ставки Банка России на 25 базисных пункта», – комментирует аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. Сокращение разрыва между ставками ЦБ и ФРС окажет негативное влияние на рубль, считает он. Пойдут вниз и котировки облигаций федерального займа, поскольку из-за ожидания ослабления российской валюты инвесторы будут от них избавляться.

Но на курс рубля будут влиять не только ставки. Поддержку ему в текущем году будут оказывать относительно высокие цены на нефть. Несмотря на то, что американские производители стремятся к увеличению доли на рынке «черного золота», соглашение по сокращению добычи странами ОПЕК постепенно будет способствовать стабилизации мирового рынка энергоносителей. Дополнительный дефицит может создать снижение инвестиций в отрасль. «На этом фоне в 2018 году, исходя из основного сценария, Brent будет торговаться в диапазоне $58-$71 за баррель», – отмечает Дроздов.

«Рубль проигнорировал последнее укрепление цен на нефть и даже ослаб, так что потенциал для краткосрочного роста курса от текущих уровней есть», – соглашается Алексей Михеев. Но против российской денежной единицы играет и санкционная политика США и Евросоюза. «Без нее на фоне максимальных за последние три года котировок нефти рубль вполне мог бы находиться на отметке 40 по отношению к американскому доллару», – парирует Сергей Дроздов.

Увеличение ставки ФРС может замедлить снижение собственной ключевой Центробанком РФ, не исключает Наталия Орлова. Но российские власти навряд ли будут сильно играть на повышение. «Чрезмерно крепкий рубль сейчас не интересен ни в политическом, ни в экономическом смысле. При его сильном укреплении валютная выручка в рублях снизится, и это невыгодно ни экспортерам, ни государству, особенно в условиях сирийской операции и готовящихся инфраструктурных проектов», – говорит Сергей Дроздов.

По оценке «Финам», в течении 2018 года курс российской валюты будет колебаться в широком диапазоне – 55-61 по отношению к американской денежной единице и 67-72 к евро. Если порог будет превышен в ту или иную сторону, разбег увеличится еще на три-четыре рубля.

Укрепление доллара и евро не так уж плохи для российской экономики, соглашается Алексей Михеев. «Ставка ФРС повышается потому, что экономика США растет хорошим темпом. Другие крупнейшие экономики, например, Европа – также в наилучшей форме за последние годы. Для экономики России улучшение в глобальной экономике – это позитив хотя бы потому, что благодаря этому в мире растет спрос на продукцию сырьевого сектора российской экономики, в том числе на нефть», – подчеркивает эксперт.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»