Обрушат ли рубль американцы

Еще
18:03 21.03.2018
Пришлите свою новость!
17:55
Финские банки стали чаще сообщать полиции о подозрительных операциях клиентов
17:50
Subaru позволила прицениться к новому Outback
17:45
Слившие мазут в Сосновку могут получить до пяти лет
17:32
Манчини женится во второй раз
17:26
Мнение: новостройки по "новым" правилам будут изначально дороже на 5-8%
17:22
Суд отменил решение об освобождении совладельца «Юлмарта» из-под стражи
17:17
Порошенко обязал россиян письменно уведомлять о планах посетить Украину
17:13
Нарусова упрекнула Мединского в отсутствии нравственности
17:03
Тренерам акробаток, предлагавшим раскрашивать мандалы, объявили дисциплинарное взыскание
16:59
Комиссия по этике Госдумы не нашла нарушений в поведении Слуцкого
16:55
Москва обвинила Лондон в организации нападения на Скрипаля
16:51
В Россию не пустят иностранных спонсоров терроризма
16:47
Снегоуборщик устроил ДТП в центре Петербурга
16:41
Россиянин лишился на границе 38 кг финских продуктов
16:37
Совы на передержке
16:34
Роспотребнадзор не нашел превышения вредных веществ в Волоколамске
16:29
Начальник Генштаба ВС РФ встретится с главнокомандующим вооруженными силами НАТО
16:24
В Пулково из заграничных посылок вытащили «колотушку» и «яйцо»
16:18
Петербургского анархиста обвинили в участии в террористистическом сообществе
16:15
Комитет по здравоохранению составил рейтинг петербургских больниц по объемам оказания ВМП
16:10
Президент Туркменистана спел для женщин про Каракум
16:07
Город может помочь "Теплосети Санкт-Петербурга" деньгами
16:00
Автобус с детьми столкнулся с грузовиком под Томском, есть жертвы
15:54
СМИ анонсировали уход Лаврова с поста министра иностранных дел
15:49
МИД РФ назвал действия Лондона по делу Скрипаля "низкопробным триллером"
15:43
Доверие финнов к полиции безопасности достигло рекордных 89%
15:25
Захарова прокомментировала отказ зарубежных послов приходить в МИД
15:20
После визита прокуратуры на даче Кречева досками заколотили двери и окна
15:19
«Не садитесь на корабль»: вышел тизер нового сериала по Джорджу Мартину
15:16
Финская полиция безопасности следит за российской разведкой
15:11
Македония продлила безвизовый режим для россиян
15:07
«Фонтанка» ищет корреспондента и smm-редактора
15:06
За травмированный палец полицейского петербуржец получил пять лет колонии
15:00
Что происходит на рынке апартов?
14:54
На реставрацию интерьеров Соборной мечети выделено 19 млн рублей
14:42
Посол США не пойдёт на встречу в МИД по делу Скрипаля
14:36
Все визовые центры Польши в России временно закроются
14:32
Половину паспортов болельщика ЧМ-2018 заказали иностранные граждане
14:27
Дети с заднего сиденья «указали» в Петербурге на водителя без прав
14:20
Дворцовый, Литейный и Тучков мосты разведут в ночь на четверг
14:15
УЕФА открыл дело в отношении «Зенита» за песню «Запрещенных барабанщиков» в исполнении фанатов
14:10
Петербуржца заподозрили в растлении юной воспитанницы
14:04
На границах города и области идет облава на "левых" перевозчиков
13:59
В Петербурге несостоявшийся работник обещал взорвать Балтийский завод
13:54
Замначальника Дальневосточной таможни подозревают в многомиллионных взятках
13:50
Ford показал новый Fusion, а по-русски – Mondeo
13:46
Украина прекратила экономическое сотрудничество с РФ
13:44
В Юсуповском дворце открыли выставку БГ-явлений
13:31
Финляндии удалось добиться выдачи идеолога финских националистов
13:24
В больнице пациентке по ошибке вместо физраствора влили формалин - женщина в коме
13:20
Замшину остановили три ДТП, и все с общественным транспортом
13:16
Школьников Волоколамска госпитализировали из-за отравления газом
13:11
Полузащитник «Зенита» Паредес получает больше всех в РФПЛ
13:07
Греф предсказал новый рекорд выдачи ипотеки в 2018 году
13:03
Петербургские IT-проекты вышли в финал международного конкурса WSIS-2018
12:52
На Юго-Западе проведут «Эстафету трезвости» за 150 тысяч рублей
12:47
Смольный намерен раскрыть дворы между Галерной и набережной Адмиралтейского канала
12:38
В Лаппеенранте построят самый высокий в мире замок из песка
12:34
По делу о преступном сообществе в автосалонах Петербурга задержано 19 человек
12:26
В Петербурге стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ
12:22
Стрельба в школе под Курганом могла произойти из-за конфликта между школьниками
12:18
Дзюба — о своих недругах: Недавно появился человек, обошедший Карпина
12:14
Тушивший сигарету об икону житель Кубани заплатит 30 тысяч штрафа
12:12
Путин пожелал Михайловскому театру «громких премьер»
12:09
Посол Великобритании проигнорировал вызов в МИД РФ
12:04
Трамп поздравил Путина с переизбранием вопреки мнению своей команды
11:53
Проспект Ветеранов достроят почти за миллиард рублей
11:34
Сборную РФ по футболу более 5 часов проверяют на допинг
Предыдущие новости
Архив материалов
Финансы
Версия для печати
21.03.2018 17:18

Обрушат ли рубль американцы

Российская валюта может стать заложником разнонаправленной политикой ЦБ и американской ФРС. Судьбоносных решений от регуляторов ждут на этой неделе.
Обрушат ли рубль американцы
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина//Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

21 марта заседание Федеральной резервной системы США (ФРС) впервые пройдет под председательством нового руководителя Джерома Пауэлла. В 21:00 по московскому времени будет объявлено решение о ставке, и эксперты уверяют, что оно не станет сюрпризом – ожидают, что она вырастет на 0,25 процентных пункта (с 1,25-1,5% до 1,5-1,75%). Как это аукнется рублю, узнала «Фонтанка».

Ставка ФРС — один из основных инструментов монетарной политики США, который позволяет влиять не только на собственную, но и мировую экономику. Она показывает, под какой процент американские банки дают взаймы другим коммерческим банкам. Рост ставки автоматически означает удорожание кредитов, а увеличение спроса на деньги толкает вверх курс доллара. Это неизбежно отражается на всей мировой экономике. Инвесторы отказываются от вложений в развивающиеся страны в пользу более надежных гособлигаций США, а стоимость нефти идет вниз. Рубль не останется в стороне от этих колебаний, уверены эксперты, хотя влияние может оказаться не мгновенным.

За последний год российская валюта укрепилась по отношению к американской: если в декабре 2016 года доллар стоил 62,1 руб, то в декабре 2017-го — 58,6. В январе рубль продолжил расти, но в феврале-марте доллар снова подорожал. По состоянию на 21 марта курс ЦБ составляет 57,7 рублей.

Сильного скачка американской валюты из-за подвижки ставки ФРС аналитики не ждут. Поскольку регулятор давно дал понять о предстоящем, все уже заложено в котировки. «Более значительный шаг стал бы шоком для рынков», – комментирует Наталия Орлова, главный экономист «Альфа-Банка». Но главная интрига не в том, что скажет Джером Пауэлл, а в том, как. Опасаясь перегрева рынка, Федрезерв в текущем году может предпринять не три повышения, как заявлялось ранее, а четыре, прогнозируют Goldman Sachs и JPMorgan. Намеки на это и будут ловить инвесторы.

Как правило, решения ФРС оказывают влияние на российские финансовые индексы. К примеру, после повышения ставки в конце 2016 года торги на Московской бирже открылись падением основных фондовых индексов 1-2%. Корректировка в июне 2017 года уронила курс рубля на 0,56% 

Не обязательно, что рынок среагирует именно по итогам ближайшего заседания, говорит Алексей Михеев, начальник аналитического отдела «ВТБ Форекс». По его словам, последние повышения ставки доллар проигнорировал и продолжил падение. Но последовательное ужесточение политики ФРС рано или поздно даст результат и приведет к росту доллара по всему спектру валют.

Влияние на рубль может усугубить политика ЦБ. Если регуляторы многих стран обычно повышают ключевую ставку вслед за ФРС, то Банк России, в соответствии со своей стратегией, снижает ее. Ближайшее заседание, на котором показатель может быть пересмотрен, состоится в Москве в эту пятницу, 23 марта.

Сейчас ключевая ставка — 7,5% годовых. «На фоне низкого уровня инфляции и оптимистичных прогнозов от Минэкономразвития большинство экспертов пока ждут снижения уровня ставки Банка России на 25 базисных пункта», – комментирует аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. Сокращение разрыва  между ставками ЦБ и ФРС окажет негативное влияние на рубль, считает он. Пойдут вниз и котировки облигаций федерального займа, поскольку из-за ожидания ослабления российской валюты инвесторы будут от них избавляться. 

Но на курс рубля будут влиять не только ставки. Поддержку ему в текущем году будут оказывать относительно высокие цены на нефть. Несмотря на то, что американские производители стремятся к увеличению доли на рынке «черного золота», соглашение по сокращению добычи странами ОПЕК постепенно будет способствовать стабилизации  мирового рынка энергоносителей. Дополнительный дефицит может создать снижение инвестиций в отрасль. «На этом фоне в 2018 году, исходя из основного сценария, Brent будет торговаться в диапазоне $58-$71 за баррель», – отмечает Дроздов.

«Рубль проигнорировал последнее укрепление цен на нефть и даже ослаб, так что потенциал для краткосрочного роста курса от текущих уровней есть», – соглашается Алексей Михеев. Но против российской денежной единицы играет и санкционная политика США и Евросоюза. «Без нее на фоне максимальных за последние три года котировок нефти рубль вполне мог бы находиться на отметке 40 по отношению к американскому доллару», – парирует Сергей Дроздов.

Увеличение ставки ФРС может замедлить снижение собственной ключевой Центробанком РФ, не исключает Наталия Орлова. Но российские власти навряд ли будут сильно играть на повышение. «Чрезмерно крепкий рубль сейчас не интересен ни в политическом, ни в экономическом смысле. При его сильном укреплении валютная выручка в рублях снизится, и это невыгодно ни экспортерам, ни государству, особенно в условиях сирийской операции и готовящихся инфраструктурных проектов», – говорит Сергей Дроздов.

По оценке «Финам», в течении 2018 года курс российской валюты будет колебаться в широком диапазоне – 55-61 по отношению к американской денежной единице и 67-72 к евро. Если порог будет превышен в ту или иную сторону, разбег увеличится еще на три-четыре рубля.

Укрепление доллара и евро не так уж плохи для российской экономики, соглашается Алексей Михеев. «Ставка ФРС повышается потому, что экономика США растет хорошим темпом. Другие крупнейшие экономики, например, Европа – также в наилучшей форме за последние годы. Для экономики России улучшение в глобальной экономике – это позитив хотя бы потому, что благодаря этому в мире растет спрос на продукцию сырьевого сектора российской экономики, в том числе на нефть», – подчеркивает эксперт.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

Справка:

Бюджет России на 2018 год рассчитан на то, чтобы поднять экономику на 2%. Средний курс доллара при этом должен составлять 64,7 рубля, стоимость нефти – 40 долларов за баррель. Согласно бюджетному правилу, все дополнительные нефтегазовые доходы отправляются в резервы.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «Эталон»
20.03.2018 10:38

Еще один банк аккредитовал несколько корпусов квартала «Галактика»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал корпуса 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
ГК «Эталон»
19.03.2018 16:53

АО «Эталон ЛенСпецСМУ» выплатил по облигационному займу более 110 млн рублей

16 марта 2018 г. по облигационному займу АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-02 (идентификационный номер 4B02-02-17644-J-001P от 06.09.2017 г.) были полностью и своевременно исполнены обязательства по выплате 2-го купона.
ГК «Эталон»
16.03.2018 11:24

Еще один банк аккредитовал новые корпуса квартала «Галактика»

ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал корпуса 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На кассах магазинов могут начать выдавать наличные при использовании Visa
ЦБ хочет разрешить банкам «прятать» попавших под санкции предпринимателей
Госдолг США установил абсолютный рекорд в 21 триллион долларов
Курс рубля начал падать
Google обрушил стоимость биткоина
Из-за дефицита наличности в Венесуэле появилась альтернативная валюта
Центробанк готовит снижение ключевой ставки
Россияне лишились 55 млрд из-за непонимания пенсионной реформы
Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс»
Google запретит рекламу «крипты»
Обрушат ли рубль американцы
Законодательная криптовалютная коррупция
В банк - после скана сетчатки глаза
Это еще болтики. Банки ужесточают контроль за клиентами
Кому достанутся миллиарды «Открытия»
Николай Цехомский: В нашей новой стратегии нет спортивных сооружений
Экономическое штормовое предупреждение
«Кремлёвский список» обесценит рубль не сегодня
Таможня заглянула в чемоданчик
Электронным кошелькам дадут ФИО
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Совы на передержке

Как менялся балет: объясняем на пальцах

кадр из видео

Президент Туркменистана спел для женщин про Каракум

Новости компаний
ГК «Эталон»
20.03.2018 10:38
Еще один банк аккредитовал несколько корпусов квартала «Галактика»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал корпуса 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
ГК «Эталон»
19.03.2018 16:53
АО «Эталон ЛенСпецСМУ» выплатил по облигационному займу более 110 млн рублей
16 марта 2018 г. по облигационному займу АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-02 (идентификационный номер 4B02-02-17644-J-001P от 06.09.2017 г.) были полностью и своевременно исполнены обязательства по выплате 2-го купона.
ГК «Эталон»
16.03.2018 11:24
Еще один банк аккредитовал новые корпуса квартала «Галактика»
ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал корпуса 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга.
фото предоставлено компанией Компания «Л1»
16.03.2018 10:59
ЖК «Премьер Палас» зарегистрировали в кадастре
15 марта Компания Л1 – Строительная компания №1 получила свидетельство о постановке на кадастровый учет жилых корпусов и паркингов ЖК «Премьер Палас».
ГК «КВС»
15.03.2018 11:21
ГК «КВС» «меняет» Ваше старое жилье на новое
Вы уже давно планируете поменять свою старую квартиру на новую в престижном районе Санкт-Петербурга? Теперь у Вас есть возможность сделать это без потери сил и времени.
«Главстрой-СПб»
14.03.2018 13:55
ЖК Северная долина аккредитован еще одним банком
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», и банк «ДельтаКредит» (Группа Societe Generale) подписали соглашение о сотрудничестве в области ипотечного кредитования
ГК «Эталон»
14.03.2018 11:58
Еще один банк аккредитовал два жилых комплекса от «Эталон ЛенСпецСМУ»
Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка расширил список аккредитованных объектов компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), включив в программу ипотечного кредитования 13 корпусов квартала «Галактика» и ЖК «Дом на Блюхера».
ГК «КВС»
06.03.2018 12:40
Еще один банк аккредитовал дома 2 очереди 2 этапа в ЖК Ясно.Янино
Партнер компании «КВС» банк ВТБ аккредитовал дома 2 очереди 2 этапа в ЖК «Ясно.Янино».
ГК «КВС»
05.03.2018 12:54
Сразу три банка аккредитовали жилые комплексы 2 очереди 2 этапа ЖК «Ясно.Янино»
Дома второй очереди второго этапа ЖК «Ясно.Янино», возводимые компанией «КВС» во Всеволожском районе Ленинградской области, аккредитованы ПАО Сбербанк, ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
Группа компаний «ЦДС»
28.02.2018 12:45
ЖК «Московский» Группы ЦДС аккредитован еще одним банком
Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка расширил список аккредитованных объектов Группы ЦДС, включив в программу ипотечного кредитования жилой квартал ЦДС «Московский» – корпуса 1 и 2
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.