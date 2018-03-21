Роспотребнадзор не нашел превышения вредных веществ в Волоколамске

Роспотребнадзор отчитался о проведении 24 исследований в подмосковном Волоколамске. По данным ведомства в районе, где отравились дети, нет превышения вредных веществ.

«За последние сутки проведено 24 исследования на содержание метана, сероводорода, аммиака, окиси углерода, бензола, трихлорметана, четыреххлористого углерода, хлорбензола. При исследовании атмосферного воздуха превышения ПДК указанных веществ не выявлено», — заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что ранее стало известно, что около 50 детей из разных школ Волоколамска 21 марта обратились за помощью в местную больницу. Врачи диагностировали у них отравление. Причиной этого мог стать выброс сероводорода на мусорном полигоне Ядрово.

В свою очередь, Генеральная прокуратура РФ сообщает: прокурору Московской области Алексею Захарову поручено провести проверку по фактам отравлений граждан в Волоколамске.

«Ход проверочных мероприятий будет контролировать центральный аппарат ведомства», – сообщает надзорное ведомство.

Полигон Ядрово был запущен в 2008 году. В марте 2018 года местные жители начали протестовать против него, жалуясь на постоянный резкий запах. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил «избавиться от вони» с Ядрово в течение трех месяцев.