Начальник Генштаба ВС РФ встретится с главнокомандующим вооруженными силами НАТО

Начальник Генштаба ВС РФ встретится с главнокомандующим объединёнными вооруженными силами НАТО, это следует из официального сообщения Минобороны России 21 марта.

"Сегодня по инициативе натовской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя министра обороны генерала армии Валерия Герасимова с верховным главнокомандующим ОВС НАТО генералом Кёртисом Скапарротти. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности. Валерием Герасимовым поддержано предложение Кёртиса Скапарротти о проведении личной встречи", – говорится в краткой информации оборонного ведомства. Где и когда может состояться такая встреча, Минобороны России не уточняет.

Сотрудничество РФ – НАТО практически свелось к нулю после событий 2014 года: победы евромайдана на Украине, вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ, начала боевых действий в Донбассе и крушения авиалайнера МН17 под Донецком, а также продвижения военной структуры НАТО на восток Европы.