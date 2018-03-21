В Пулково из заграничных посылок вытащили «колотушку» и «яйцо»
Почтовые пакеты с округлым содержимым привлекли внимание сотрудников грузового терминала петербургского аэропорта. Проверить подозрительные посылки пригласили ОМОН.
Как рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по городу и Ленобласти, утром 20 марта под почтовой упаковкой нашли пустой корпус немецкой противопехотной гранаты M-39. Её ещё называют «граната-яйцо». Раритет времён Великой Отечественной войны направлялся в США.
Сегодня взрывотехников снова вызвали в Пулково. На этот раз бандеролью пытались переправить в Италию корпус от немецкой ручной гранаты М-24, прозванной «колотушкой».
В обоих посылках разрывной заряд отсутствовал. Жестянки признали безопасными, работу терминала на время проверки не прерывали.
По закону отправка почтой подобных раритетов запрещена. Посылки должны вернуться отправителям.