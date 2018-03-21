Петербургского анархиста обвинили в участии в террористистическом сообществе

Дзержинский суд Петербурга продлил арест участнику уголовного дела о госперевороте и захвате власти. Виктор Филинков останется в следственном изоляторе до 22 июня.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 20 марта было рассмотрено ходатайство следствия о продлении Филинкову стражи еще на три месяца. «Оно удовлетворено, Филинков имеет статус обвиняемого», – добавили в пресс-службе.

Уголовное дело расследуется по статье 205.4 УК «Участие в террористическом сообществе». Якобы в России с 2016 года действует группировка «Сеть», в которую входят разделяющие анархистскую идеологию лица. Петербургское подразделение называется «Марсово поле», считает следствие.

Продление ареста Филинкову сопровождается признанием сотрудников ФСБ в применении электрошокеров при задержании. Обвиняемый утверждает, что к нему применялись пытки, эту версию проверяет военно-следственное управление СК по Западному военному округу. В УФСБ Петербурга и области использование шокеров объяснили необходимостью. Будто бы Филинков при задержании в Пулково оказывал сопротивление и пытался сбежать. О пытках ФСБ заявлял также свидетель по делу Илья Капустин. После отказа в мерах государственной защиты он, опасаясь мести чекистов, покинул Россию и попросил убежища в Финляндии.