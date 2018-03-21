ЖК «Крылья» от «КВС»: скидки до 200 тысяч рублей на квартиры до конца марта

С 20 по 31 марта текущего года компания «КВС» предлагает дополнительную возможность по приобретению квартиры в ЖК «Крылья». Чем больше будущая квартира клиента – тем больше скидка.

В рамках акции стоимость студии станет дешевле на 50 000 рублей, однокомнатной квартиры – на 100 000 рублей, двухкомнатной – на 150 000 рублей и трехкомнатной – на 200 000 рублей.

Для того, чтобы получить скидку от строительной компании, необходимо оформить договор на покупку выбранного жилья. Предложение действует при любой форме оплаты.

«Крылья» – современный жилой комплекс, возводимый компанией «КВС». Район застройки обеспечен объектами социальной и коммерческой инфраструктуры, а также имеет хорошую транспортную доступность. Все квартиры в «Крыльях» передаются «под ключ» с полной чистовой отделкой, выполненной по авторскому дизайн-проекту.

Отличительная особенность жилого комплекса «Крылья» – продуманное до мелочей пространство просторной придомовой территории, которое включает в себя: ландшафтный дизайн от компании «Нескучный сад», зеленые насаждения, выбранные с учетом наших климатических условий, детскую игровую площадку с каучуковым покрытием и игровым комплексом «Крепость», интерактивную меловую панель, состоящую из нескольких частей – для творческих людей и юных художников, зону отдыха с удобными скамейками, хоккейную площадку, которая в теплое время года превращается в футбольное поле.

Сроки акции: 20.03.2018 – 31.03.2018, организатор акции ООО «КВС Девелопмент», юр.адрес : Россия, 194292, Санкт-Петербург, 5-й Верхний пер., д.1, корп.5, лит.А., ИНН: 7802825802, подробнее об организаторе, порядке, сроках проведения акциях можно узнать по телефонам: (812) 645-5555, 8 800 505-64-55 (Звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Крылья» (застройщик ООО "КВС-Юг", разрешение на строительство на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-krylya/dokumenty/)