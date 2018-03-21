ЖК «Крылья» от «КВС»: скидки до 200 тысяч рублей на квартиры до конца марта

Еще
18:05 21.03.2018
Пришлите свою новость!
18:04
В Петербурге проведут детские мероприятия, несмотря на эпидемию
17:55
Финские банки стали чаще сообщать полиции о подозрительных операциях клиентов
17:50
Subaru позволила прицениться к новому Outback
17:45
Слившие мазут в Сосновку могут получить до пяти лет
17:32
Манчини женится во второй раз
17:26
Мнение: новостройки по "новым" правилам будут изначально дороже на 5-8%
17:22
Суд отменил решение об освобождении совладельца «Юлмарта» из-под стражи
17:17
Порошенко обязал россиян письменно уведомлять о планах посетить Украину
17:13
Нарусова упрекнула Мединского в отсутствии нравственности
17:03
Тренерам акробаток, предлагавшим раскрашивать мандалы, объявили дисциплинарное взыскание
16:59
Комиссия по этике Госдумы не нашла нарушений в поведении Слуцкого
16:55
Москва обвинила Лондон в организации нападения на Скрипаля
16:51
В Россию не пустят иностранных спонсоров терроризма
16:47
Снегоуборщик устроил ДТП в центре Петербурга
16:41
Россиянин лишился на границе 38 кг финских продуктов
16:37
Совы на передержке
16:34
Роспотребнадзор не нашел превышения вредных веществ в Волоколамске
16:29
Начальник Генштаба ВС РФ встретится с главнокомандующим вооруженными силами НАТО
16:24
В Пулково из заграничных посылок вытащили «колотушку» и «яйцо»
16:18
Петербургского анархиста обвинили в участии в террористистическом сообществе
16:15
Комитет по здравоохранению составил рейтинг петербургских больниц по объемам оказания ВМП
16:10
Президент Туркменистана спел для женщин про Каракум
16:07
Город может помочь "Теплосети Санкт-Петербурга" деньгами
16:00
Автобус с детьми столкнулся с грузовиком под Томском, есть жертвы
15:54
СМИ анонсировали уход Лаврова с поста министра иностранных дел
15:49
МИД РФ назвал действия Лондона по делу Скрипаля "низкопробным триллером"
15:43
Доверие финнов к полиции безопасности достигло рекордных 89%
15:25
Захарова прокомментировала отказ зарубежных послов приходить в МИД
15:20
После визита прокуратуры на даче Кречева досками заколотили двери и окна
15:19
«Не садитесь на корабль»: вышел тизер нового сериала по Джорджу Мартину
15:16
Финская полиция безопасности следит за российской разведкой
15:11
Македония продлила безвизовый режим для россиян
15:07
«Фонтанка» ищет корреспондента и smm-редактора
15:06
За травмированный палец полицейского петербуржец получил пять лет колонии
15:00
Что происходит на рынке апартов?
14:54
На реставрацию интерьеров Соборной мечети выделено 19 млн рублей
14:42
Посол США не пойдёт на встречу в МИД по делу Скрипаля
14:36
Все визовые центры Польши в России временно закроются
14:32
Половину паспортов болельщика ЧМ-2018 заказали иностранные граждане
14:27
Дети с заднего сиденья «указали» в Петербурге на водителя без прав
14:20
Дворцовый, Литейный и Тучков мосты разведут в ночь на четверг
14:15
УЕФА открыл дело в отношении «Зенита» за песню «Запрещенных барабанщиков» в исполнении фанатов
14:10
Петербуржца заподозрили в растлении юной воспитанницы
14:04
На границах города и области идет облава на "левых" перевозчиков
13:59
В Петербурге несостоявшийся работник обещал взорвать Балтийский завод
13:54
Замначальника Дальневосточной таможни подозревают в многомиллионных взятках
13:50
Ford показал новый Fusion, а по-русски – Mondeo
13:46
Украина прекратила экономическое сотрудничество с РФ
13:44
В Юсуповском дворце открыли выставку БГ-явлений
13:31
Финляндии удалось добиться выдачи идеолога финских националистов
13:24
В больнице пациентке по ошибке вместо физраствора влили формалин - женщина в коме
13:20
Замшину остановили три ДТП, и все с общественным транспортом
13:16
Школьников Волоколамска госпитализировали из-за отравления газом
13:11
Полузащитник «Зенита» Паредес получает больше всех в РФПЛ
13:07
Греф предсказал новый рекорд выдачи ипотеки в 2018 году
13:03
Петербургские IT-проекты вышли в финал международного конкурса WSIS-2018
12:52
На Юго-Западе проведут «Эстафету трезвости» за 150 тысяч рублей
12:47
Смольный намерен раскрыть дворы между Галерной и набережной Адмиралтейского канала
12:38
В Лаппеенранте построят самый высокий в мире замок из песка
12:34
По делу о преступном сообществе в автосалонах Петербурга задержано 19 человек
12:26
В Петербурге стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ
12:22
Стрельба в школе под Курганом могла произойти из-за конфликта между школьниками
12:18
Дзюба — о своих недругах: Недавно появился человек, обошедший Карпина
12:14
Тушивший сигарету об икону житель Кубани заплатит 30 тысяч штрафа
12:12
Путин пожелал Михайловскому театру «громких премьер»
12:09
Посол Великобритании проигнорировал вызов в МИД РФ
12:04
Трамп поздравил Путина с переизбранием вопреки мнению своей команды
11:53
Проспект Ветеранов достроят почти за миллиард рублей
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
21.03.2018 16:04

ЖК «Крылья» от «КВС»: скидки до 200 тысяч рублей на квартиры до конца марта

ЖК «Крылья» от «КВС»: скидки до 200 тысяч рублей на квартиры до конца марта
ГК «КВС»

С 20 по 31 марта текущего года компания «КВС»  предлагает дополнительную возможность по приобретению квартиры в ЖК «Крылья». Чем больше будущая квартира клиента – тем больше скидка.

В рамках акции стоимость студии станет дешевле на 50 000 рублей, однокомнатной квартиры – на 100 000 рублей, двухкомнатной – на 150 000 рублей и трехкомнатной  – на 200 000 рублей.

Для того, чтобы получить скидку от строительной компании, необходимо оформить договор на покупку выбранного жилья. Предложение действует при любой форме оплаты.

«Крылья» – современный жилой комплекс, возводимый компанией «КВС». Район застройки обеспечен объектами социальной и коммерческой инфраструктуры, а также имеет хорошую транспортную доступность. Все квартиры в «Крыльях» передаются «под ключ» с полной чистовой отделкой, выполненной по авторскому дизайн-проекту.

Отличительная особенность жилого комплекса «Крылья» – продуманное до мелочей пространство просторной придомовой территории, которое включает в себя: ландшафтный дизайн от компании «Нескучный сад», зеленые насаждения, выбранные с учетом наших климатических условий, детскую игровую площадку с каучуковым покрытием и игровым комплексом «Крепость», интерактивную меловую панель, состоящую из нескольких частей – для творческих людей и юных художников, зону отдыха с удобными скамейками, хоккейную площадку, которая в теплое время года превращается в футбольное поле. 

Сроки акции: 20.03.2018 – 31.03.2018, организатор акции ООО «КВС Девелопмент», юр.адрес : Россия, 194292, Санкт-Петербург, 5-й Верхний пер., д.1, корп.5, лит.А., ИНН: 7802825802, подробнее об организаторе, порядке, сроках проведения акциях можно узнать по телефонам: (812) 645-5555, 8 800 505-64-55 (Звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Крылья» (застройщик ООО "КВС-Юг", разрешение на строительство на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-krylya/dokumenty/  


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
ГК «КВС»
21.03.2018 16:04

ЖК «Крылья» от «КВС»: скидки до 200 тысяч рублей на квартиры до конца марта

С 20 по 31 марта текущего года компания «КВС» предлагает дополнительную возможность по приобретению квартиры в ЖК «Крылья». Чем больше будущая квартира клиента – тем больше скидка.
ПАО «Группа ЛСР»
21.03.2018 15:43

В продажу вышли новые улучшенные евроквартиры в «Цивилизации»

В жилом комплексе «Цивилизация», строительство которого «Группа ЛСР» ведет в Невском районе Санкт-Петербурга, выведены в продажу более 200 квартир с современными европланировками в домах № 2-5.
Строительный холдинг «ПСК»
21.03.2018 15:31

Клубный дом LOOK на Литейном проспекте вводят в эксплуатацию

Застройщик клубного дома LOOK – компания «ПСК» - получил заключение о соответствии (ЗОС) здания требованиям технических регламентов и проектной документации. Следующий шаг - разрешение на ввод в эксплуатацию.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Подрядчик ЖК «Звезда» в третий раз подал иск о собственном банкротстве
Смольный реконструирует Лиговский путепровод за 3,5 млрд
Петербургская группа Becar вложится в апарт-отель в Дубае
Город окончательно отказался от строительства путепровода в Петергофе
Инвесторов, получающих участки у Смольного целевым назначением, могут ограничить пятилетним сроком строительства
«Экспофорум» перепроектирует развязку у Пулковки, где нашли захоронения
Еще два разрешения на строительство «Планетограда» приостановлены судом
Вместо обещанного театра на 11-й линии построят жилой дом
На 9-й Советской жители выступили против «уплотнения» элитным домом
Бастрыкина и Беглова попросили о прокурорской проверке бывшего подрядчика «Охта-Модерна»
Честно о планировках. Можно ли не играть в тетрис с застройщиком?
Дом, который достроят за Михальченко
Новая модель жилья управляется со смартфона
Весенняя коллекция-2018: как в Петербурге делают модное жилье
Взгляд покупателя: каково жить в малоэтажном пригороде
Смольный презентует в Каннах крупные инвестпроекты Петербурга
Октябрьская набережная: Несоветские перспективы
Как переехать ближе к природе и не поставить крест на хобби ребенка
Пулковскую обсерваторию подрежут до национального масштаба
Бум закончился: застройка Ленобласти идет на спад
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Совы на передержке

Как менялся балет: объясняем на пальцах

кадр из видео

Президент Туркменистана спел для женщин про Каракум

Новости компаний
ГК «КВС»
21.03.2018 16:04
ЖК «Крылья» от «КВС»: скидки до 200 тысяч рублей на квартиры до конца марта
С 20 по 31 марта текущего года компания «КВС» предлагает дополнительную возможность по приобретению квартиры в ЖК «Крылья». Чем больше будущая квартира клиента – тем больше скидка.
ПАО «Группа ЛСР»
21.03.2018 15:43
В продажу вышли новые улучшенные евроквартиры в «Цивилизации»
В жилом комплексе «Цивилизация», строительство которого «Группа ЛСР» ведет в Невском районе Санкт-Петербурга, выведены в продажу более 200 квартир с современными европланировками в домах № 2-5.
Строительный холдинг «ПСК»
21.03.2018 15:31
Клубный дом LOOK на Литейном проспекте вводят в эксплуатацию
Застройщик клубного дома LOOK – компания «ПСК» - получил заключение о соответствии (ЗОС) здания требованиям технических регламентов и проектной документации. Следующий шаг - разрешение на ввод в эксплуатацию.
СК «Полис Групп»
21.03.2018 12:22
Паркинг в ЖК «Мой город» - от 260 тыс. рублей
Компания «Полис Групп» сообщает об открытии продаж паркинга в ЖК «Мой город» дом №12.
Группа компаний «ЦДС»
21.03.2018 11:24
Группа ЦДС получила «Премию HR бренд 2017»
Группа ЦДС стала победителем «Премии HR бренд 2017» в номинации «Северная столица» за проект по интеграции получаемых со строительных объектов данных с системой документооборота компании.
ЗАО «Ленстройтрест»
20.03.2018 17:52
«Ленстройтрест» взял под опеку енота в Ленинградском зоопарке
Застройщик «Ленстройтрест» присоединился к благотворительной программе Ленинградского зоопарка «Опека». Программа объединяет всех неравнодушных к животным людей, ее цель - улучшения условий содержания животных и ведение научно-просветительной деятельности
Setl City
20.03.2018 17:50
В ЖК «Лондон» откроются две клиники и новые кафе
В ЖК «Лондон» микрорайона «Семь столиц», который компания Setl City возводит в Кудрово, готовятся к открытию два медицинских центра
СК «Полис Групп»
20.03.2018 16:04
Еще один банк аккредитовал объекты СК «Полис Групп»
К числу банков партнеров компании «Полис Групп» присоединился СМП Банк.
ПАО «Группа ЛСР»
20.03.2018 15:21
В VERONA началась выдача ключей
В элитном жилом доме VERONA, который «Группа ЛСР» построила в самом сердце Крестовского острова Санкт-Петербурга, начался осмотр и заселение квартир и нежилых помещений.
Пресс-служба ГК «Эталон»
20.03.2018 12:23
В Группе «Эталон» поздравили 2000-го покупателя с начала 2018 года
20 марта 2018 года в Центральном офисе Группы «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравили 2000-го покупателя с начала года.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.