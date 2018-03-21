Город может помочь "Теплосети Санкт-Петербурга" деньгами

Смольный рассматривает варианты софинансирования мероприятий по реконструкции инфраструктуры "Теплосети Санкт-Петербурга". По мнению чиновников, своими силами компания не справляется. О готовности города войти финансово в инвестпрограмму энергетиков 21 марта сообщил "Фонтанке" вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

"Мы понимаем, что у города блокирующий пакет, и готовы материально помогать в решении этих проблем, – сказал чиновник. – Сейчас ремонтная программа компании составляет 14 км, а этого недостаточно. А 5 тысяч прорывов в отопительный сезон – это слишком много. Тем более что прорывы эти резонансные".

Напомним, город неоднократно заявлял о намерении выкупить "Теплосеть" у ТГК-1, однако переговоры так ни к чему и не привели.

74,99% акций «Теплосети» принадлежат ТГК-1, остальное — городу в лице того же ГУП «ТЭК». В свою очередь, ТГК-1 более чем на 51% принадлежит ООО «Газпром энергохолдинг», а на 29,44% — финской Fortum Power and Heat Oy. В 2014 году уже была попытка довести долю Смольного в «Теплосети» до 51%, однако отказало руководство ГУП «ТЭК». Затем финские акционеры ТГК-1 заявили, что их не устраивает предложенная цена, и заблокировали сделку. В конце 2016 года вице-губернатор Игорь Албин подписал соответствующий план, называлась цена в 5,8 млрд рублей. Вопрос не решен до сих пор.