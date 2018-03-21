Автобус с детьми столкнулся с грузовиком под Томском, есть жертвы

Страшные повреждения получили автобус и грузовик в результате встречного столкновения в Томской области. Очевидцы в соцсетях рассказывают, что в рейсовом автобусе, в том числе, ехали дети на выступление.

Как сообщает областное УМВД, ДТП произошло 21 марта около 16 часов по местному времени на 157-м километре дороги Томск – Колпашево. На месте погибли два человека – водители.

По данным СМИ, в больницы для осмотра доставлены 14 человек, из них 11 детей. У детей ушибы и ссадины, у одного мальчика, по словам очевидцев, перелом носа.

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