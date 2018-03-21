Эстония будет продавать электричество Финляндии

Крупнейший производитель энергии в Прибалтике Eesti Energia выходит на важный для России финский рынок.

Бытовые потребители Финляндии с конца марта смогут покупать электричество из Эстонии. Председатель правления Eesti Energia Хандо Суттера отметил, что финны опережают большинство европейцев по частоте смены поставщика электроэнергии, поэтому эстонцы надеются привлечь жителей Суоми инновационным подходом. Например, клиенты для заказа услуг смогут использовать мобильное приложение Enefit. Отмечается, что цифровое управление поможет клиентам сократить свои счета за электричество до 15%.

Финляндия станет уже пятой страной, помимо Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, где будет работать Eesti Energia. У компании есть планы и по выходу на шведский рынок.

На данный момент, по данным энергетической компании Fingrid, республика потребляет 11 836 МВт, из которых импортируется 2079 МВт. Интер РАО сообщает, что в 2017 году наша страна экспортировала в Суоми 5,040 кВт/ч, что делает Финляндию основным потребителем российского электричества. Этой зимой финнами был установлен рекорд по импорту из России.