Эстония будет продавать электричество Финляндии

Еще
18:04 21.03.2018
Пришлите свою новость!
18:04
В Петербурге проведут детские мероприятия, несмотря на эпидемию
17:55
Финские банки стали чаще сообщать полиции о подозрительных операциях клиентов
17:50
Subaru позволила прицениться к новому Outback
17:45
Слившие мазут в Сосновку могут получить до пяти лет
17:32
Манчини женится во второй раз
17:26
Мнение: новостройки по "новым" правилам будут изначально дороже на 5-8%
17:22
Суд отменил решение об освобождении совладельца «Юлмарта» из-под стражи
17:17
Порошенко обязал россиян письменно уведомлять о планах посетить Украину
17:13
Нарусова упрекнула Мединского в отсутствии нравственности
17:03
Тренерам акробаток, предлагавшим раскрашивать мандалы, объявили дисциплинарное взыскание
16:59
Комиссия по этике Госдумы не нашла нарушений в поведении Слуцкого
16:55
Москва обвинила Лондон в организации нападения на Скрипаля
16:51
В Россию не пустят иностранных спонсоров терроризма
16:47
Снегоуборщик устроил ДТП в центре Петербурга
16:41
Россиянин лишился на границе 38 кг финских продуктов
16:37
Совы на передержке
16:34
Роспотребнадзор не нашел превышения вредных веществ в Волоколамске
16:29
Начальник Генштаба ВС РФ встретится с главнокомандующим вооруженными силами НАТО
16:24
В Пулково из заграничных посылок вытащили «колотушку» и «яйцо»
16:18
Петербургского анархиста обвинили в участии в террористистическом сообществе
16:15
Комитет по здравоохранению составил рейтинг петербургских больниц по объемам оказания ВМП
16:10
Президент Туркменистана спел для женщин про Каракум
16:07
Город может помочь "Теплосети Санкт-Петербурга" деньгами
16:00
Автобус с детьми столкнулся с грузовиком под Томском, есть жертвы
15:54
СМИ анонсировали уход Лаврова с поста министра иностранных дел
15:49
МИД РФ назвал действия Лондона по делу Скрипаля "низкопробным триллером"
15:43
Доверие финнов к полиции безопасности достигло рекордных 89%
15:25
Захарова прокомментировала отказ зарубежных послов приходить в МИД
15:20
После визита прокуратуры на даче Кречева досками заколотили двери и окна
15:19
«Не садитесь на корабль»: вышел тизер нового сериала по Джорджу Мартину
15:16
Финская полиция безопасности следит за российской разведкой
15:11
Македония продлила безвизовый режим для россиян
15:07
«Фонтанка» ищет корреспондента и smm-редактора
15:06
За травмированный палец полицейского петербуржец получил пять лет колонии
15:00
Что происходит на рынке апартов?
14:54
На реставрацию интерьеров Соборной мечети выделено 19 млн рублей
14:42
Посол США не пойдёт на встречу в МИД по делу Скрипаля
14:36
Все визовые центры Польши в России временно закроются
14:32
Половину паспортов болельщика ЧМ-2018 заказали иностранные граждане
14:27
Дети с заднего сиденья «указали» в Петербурге на водителя без прав
14:20
Дворцовый, Литейный и Тучков мосты разведут в ночь на четверг
14:15
УЕФА открыл дело в отношении «Зенита» за песню «Запрещенных барабанщиков» в исполнении фанатов
14:10
Петербуржца заподозрили в растлении юной воспитанницы
14:04
На границах города и области идет облава на "левых" перевозчиков
13:59
В Петербурге несостоявшийся работник обещал взорвать Балтийский завод
13:54
Замначальника Дальневосточной таможни подозревают в многомиллионных взятках
13:50
Ford показал новый Fusion, а по-русски – Mondeo
13:46
Украина прекратила экономическое сотрудничество с РФ
13:44
В Юсуповском дворце открыли выставку БГ-явлений
13:31
Финляндии удалось добиться выдачи идеолога финских националистов
13:24
В больнице пациентке по ошибке вместо физраствора влили формалин - женщина в коме
13:20
Замшину остановили три ДТП, и все с общественным транспортом
13:16
Школьников Волоколамска госпитализировали из-за отравления газом
13:11
Полузащитник «Зенита» Паредес получает больше всех в РФПЛ
13:07
Греф предсказал новый рекорд выдачи ипотеки в 2018 году
13:03
Петербургские IT-проекты вышли в финал международного конкурса WSIS-2018
12:52
На Юго-Западе проведут «Эстафету трезвости» за 150 тысяч рублей
12:47
Смольный намерен раскрыть дворы между Галерной и набережной Адмиралтейского канала
12:38
В Лаппеенранте построят самый высокий в мире замок из песка
12:34
По делу о преступном сообществе в автосалонах Петербурга задержано 19 человек
12:26
В Петербурге стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ
12:22
Стрельба в школе под Курганом могла произойти из-за конфликта между школьниками
12:18
Дзюба — о своих недругах: Недавно появился человек, обошедший Карпина
12:14
Тушивший сигарету об икону житель Кубани заплатит 30 тысяч штрафа
12:12
Путин пожелал Михайловскому театру «громких премьер»
12:09
Посол Великобритании проигнорировал вызов в МИД РФ
12:04
Трамп поздравил Путина с переизбранием вопреки мнению своей команды
11:53
Проспект Ветеранов достроят почти за миллиард рублей
Предыдущие новости
Архив материалов
Фонтанка.fi
Версия для печати
21.03.2018 16:11

Эстония будет продавать электричество Финляндии

Крупнейший производитель энергии в Прибалтике Eesti Energia выходит на важный для России финский рынок.

Бытовые потребители Финляндии с конца марта смогут покупать электричество из Эстонии. Председатель правления Eesti Energia Хандо Суттера отметил, что финны опережают большинство европейцев по частоте смены поставщика электроэнергии, поэтому эстонцы надеются привлечь жителей Суоми инновационным подходом. Например, клиенты для заказа услуг смогут использовать мобильное приложение Enefit. Отмечается, что цифровое управление поможет клиентам сократить свои счета за электричество до 15%.

Финляндия станет уже пятой страной, помимо Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, где будет работать Eesti Energia. У компании есть планы и по выходу на шведский рынок. 

На данный момент, по данным энергетической компании Fingrid, республика потребляет 11 836 МВт, из которых импортируется 2079 МВт.  Интер РАО сообщает, что в 2017 году наша страна экспортировала в Суоми 5,040 кВт/ч, что делает Финляндию основным потребителем российского электричества. Этой зимой финнами был установлен рекорд по импорту из России.


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «КВС»
21.03.2018 16:04

ЖК «Крылья» от «КВС»: скидки до 200 тысяч рублей на квартиры до конца марта

С 20 по 31 марта текущего года компания «КВС» предлагает дополнительную возможность по приобретению квартиры в ЖК «Крылья». Чем больше будущая квартира клиента – тем больше скидка.
ПАО «Группа ЛСР»
21.03.2018 15:43

В продажу вышли новые улучшенные евроквартиры в «Цивилизации»

В жилом комплексе «Цивилизация», строительство которого «Группа ЛСР» ведет в Невском районе Санкт-Петербурга, выведены в продажу более 200 квартир с современными европланировками в домах № 2-5.
Строительный холдинг «ПСК»
21.03.2018 15:31

Клубный дом LOOK на Литейном проспекте вводят в эксплуатацию

Застройщик клубного дома LOOK – компания «ПСК» - получил заключение о соответствии (ЗОС) здания требованиям технических регламентов и проектной документации. Следующий шаг - разрешение на ввод в эксплуатацию.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Финские банки стали чаще сообщать полиции о подозрительных операциях клиентов
Россиянин лишился на границе 38 кг финских продуктов
Эстония будет продавать электричество Финляндии
Доверие финнов к полиции безопасности достигло рекордных 89%
Финская полиция безопасности следит за российской разведкой
Финляндии удалось добиться выдачи идеолога финских националистов
В Лаппеенранте построят самый высокий в мире замок из песка
Смартфон Nokia в Индии убил человека
МИД Финляндии: Южная Корея, КНДР и США проводят переговоры под Хельсинки
В Финляндии появился отель на лыжах для охоты за северным сиянием
Улететь на каникулы подешевле
Как на "Торфяновке" расширяют окно в Европу
Выходные в Финляндии 17 - 18 марта: День святого Патрика и шоу шаолиньских монахов
Как Финляндия будет захватывать Арктику
«Успех бизнеса в России - доверие, а не выпитая водка»
Кто эти финки? Тест
Выходные 8 - 11 марта: биатлон, джаз и День сауны
Финская «Фонтанка» переехала. Объясняем, что к чему
SRV ищет покупателя на «Жемчужную плазу»
От Дня сауны до Metallica: на что ехать в Финляндию весной
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Совы на передержке

Как менялся балет: объясняем на пальцах

кадр из видео

Президент Туркменистана спел для женщин про Каракум

Новости компаний
ГК «КВС»
21.03.2018 16:04
ЖК «Крылья» от «КВС»: скидки до 200 тысяч рублей на квартиры до конца марта
С 20 по 31 марта текущего года компания «КВС» предлагает дополнительную возможность по приобретению квартиры в ЖК «Крылья». Чем больше будущая квартира клиента – тем больше скидка.
ПАО «Группа ЛСР»
21.03.2018 15:43
В продажу вышли новые улучшенные евроквартиры в «Цивилизации»
В жилом комплексе «Цивилизация», строительство которого «Группа ЛСР» ведет в Невском районе Санкт-Петербурга, выведены в продажу более 200 квартир с современными европланировками в домах № 2-5.
Строительный холдинг «ПСК»
21.03.2018 15:31
Клубный дом LOOK на Литейном проспекте вводят в эксплуатацию
Застройщик клубного дома LOOK – компания «ПСК» - получил заключение о соответствии (ЗОС) здания требованиям технических регламентов и проектной документации. Следующий шаг - разрешение на ввод в эксплуатацию.
фото предоставлено компанией «Единый центр документов»
21.03.2018 12:27
В Петербурге обсудили вопросы трудовой миграции
2 марта состоялся круглый стол по вопросам трудовой миграции в рамках II Санкт-Петербургского Международного Форума Труда. Соорганизаторами круглого стола выступили СПбГУ и Единый центр документов.
СК «Полис Групп»
21.03.2018 12:22
Паркинг в ЖК «Мой город» - от 260 тыс. рублей
Компания «Полис Групп» сообщает об открытии продаж паркинга в ЖК «Мой город» дом №12.
Группа компаний «ЦДС»
21.03.2018 11:24
Группа ЦДС получила «Премию HR бренд 2017»
Группа ЦДС стала победителем «Премии HR бренд 2017» в номинации «Северная столица» за проект по интеграции получаемых со строительных объектов данных с системой документооборота компании.
Магазин "Кей"
21.03.2018 10:00
Новые iPhone: эксперты КЕЙ делятся своими прогнозами на март 2018
Для фанатов продукции Apple год начался удачно, была выпущена смарт-колонка, которая позволила компании войти в новый для себя сегмент и подарить пользователям качественную портативную акустику со встроенной помощницей. Чего еще ожидать в марте 2018 года от Apple? Разбираемся вместе с экспертами КЕЙ
фото из архива FIT SERVICE
21.03.2018 09:00
В Санкт-Петербурге открылся автосервис федеральной сети FIT SERVICE
16 марта состоялось открытие автосервиса FIT SERVICE в Санкт-Петербурге. Первый в нашем городе и 113-ый в России.
ЗАО «Ленстройтрест»
20.03.2018 17:52
«Ленстройтрест» взял под опеку енота в Ленинградском зоопарке
Застройщик «Ленстройтрест» присоединился к благотворительной программе Ленинградского зоопарка «Опека». Программа объединяет всех неравнодушных к животным людей, ее цель - улучшения условий содержания животных и ведение научно-просветительной деятельности
Setl City
20.03.2018 17:50
В ЖК «Лондон» откроются две клиники и новые кафе
В ЖК «Лондон» микрорайона «Семь столиц», который компания Setl City возводит в Кудрово, готовятся к открытию два медицинских центра
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.