Совы на передержке

«Фонтанка» посмотрела, как выглядят совы, которых у мучителей с кровью отбили казаки.

В реабилитационном центре «Сирин» рассказали, что птицы неделю проведут на карантине, после чего, если позволят анализы, их запустят в вольер. Там они пробудут до следующей линьки. У одной из сов проблема с нижней челюстью, у всех обломаны перья — либо нарочно, либо вследствие неправильного кормления или транспортировки. В лучшем случае птиц доведут до выпуска в дикую природу; если не получится – вылечат и передадут в зоопарки.

Напомним, что накануне обычный рейд государственных инспекторов Санкт-Петербурга в области охраны окружающей среды закончился потасовкой. Хозяева трех сов, с которыми предлагалось фотографироваться на углу Невского и Мойки, не захотели расставаться с птицами без боя. Помогло только вмешательство казаков.

Видео: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

В комитете по природопользованию подтвердили, что 13 февраля ведомство заключило соглашение о сотрудничестве с хутором «Константиновский». Согласно ему, казаки участвуют вместе с государственными инспекторами Санкт-Петербурга в области охраны окружающей среды в рейдовых осмотрах, а также в мероприятиях по охране объектов животного мира и пресечению деятельности по несанкционированному размещению отходов на территории города. Соглашение безвозмездное, подчеркивают в Смольном.

Природозащитный уклон хутора «Константиновский» становится очевиден, стоит только зайти на его сайт. Сразу после рекламы антиугонной системы со скидками «всем братьям казакам» на экран вылетает фотография оскаленного бобра. В соответствующей заметке говорится о том, что хуторяне вместе с инспекторами комитета по природопользованию накрыли браконьера, у которого изъяли 200 шкур пушных животных, включая бобра и горностая.