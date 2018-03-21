СМИ анонсировали уход Лаврова с поста министра иностранных дел

Сергей Лавров может не войти в состав нового правительства, которое в ближайшие месяцы сформирует переизбранный президентом Владимир Путин. Об этом 21 марта пишет RTVI.

Как сообщили изданию близкие к МИД источники, отставка министра с претензиями к его работе не связана. Наоборот, Лавров продолжает руководить внешнеполитическим ведомством по настоятельной просьбе Владимира Путина. Лавров якобы устал и давно хотел уйти, но согласился доработать до президентских выборов. Впрочем, выхода на пенсию от него не ждут. Не исключается, что он займёт почётную должность в Совете Безопасности России.

По версии RTVI, сменить Лаврова может как его заместитель Александр Грушко или другой ближайший помощник, так и человек извне: к примеру, из администрации президента. Сам министр в январе этого года на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии преемника не назвал, отослав интересующихся к Конституции, которая «четко определяет порядок формирования правительства». На вопрос о дальнейших планах ответил уклончиво, уточнив, что «не привык заниматься чем-то, кроме того, чтобы обеспечивать максимально эффективную работу».

Сергей Лавров возглавляет российский МИД с марта 2004 года. До этого он десять лет был постоянным представителем России в ООН.

Напомним, президентские выборы прошли в России 18 марта. По данным обработки 99,94 процента протоколов участковых избирательных комиссий, Путин набрал 76,69 процента голосов россиян. Это больше половины всех граждан РФ, обладающих правом голоса.