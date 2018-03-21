В продажу вышли новые улучшенные евроквартиры в «Цивилизации»

В жилом комплексе «Цивилизация», строительство которого «Группа ЛСР» ведет в Невском районе Санкт-Петербурга, выведены в продажу более 200 квартир с современными европланировками в домах № 2-5.

Покупателям доступны самые различные варианты. Прежде всего, это целый ряд эргономичных однокомнатных квартир площадью от 35,8 кв. м с готовыми решениями для хранения – кладовыми, гардеробными, нишами для шкафов. Их стоимость начинается от 93 тыс. рублей за кв. м.

Набирают популярность среди покупателей и трехкомнатные евроквартиры с кухнями-гостиными от 19 м и двумя спальнями в различных вариациях планировки. Площадь таких квартир начинается от 64,4 кв. м, а стоимость – от 82,5 тыс. рублей за кв. м.

«Цивилизация» – один из масштабных проектов «Группы ЛСР», строительство которого идет на самом берегу Невы, Октябрьской набережной, на участке площадью 60 гектаров. Дома комплекса, выходящие на Октябрьскую набережную, предстанут в духе сталинского неоклассицизма, который в свое время оставил заметный след в облике города. «Неоклассические сталинские» корпуса будут построены по кирпично-монолитной технологии, за ними, на «второй линии», расположатся дома комфорт-класса, возведенные по инновационной бесшовной технологии. Концепция ландшафтного благоустройства включает пешеходную прогулочную аллею, собственную площадь и облагораживание набережной.

Территория будет максимально озеленена: планируется высадка деревьев и кустарников, устройство газонов и клумб. На придомовой территории появятся тренажерные и детские площадки, зоны для отдыха взрослых и детей. Здесь будет построено большое количество объектов торговой, бытовой и социальной инфраструктуры. В составе комплекса также появятся 4 детских сада на 720 мест, 2 школы на 3300 мест и детское образовательное учреждение, совмещающее детский сад и начальную школу. В проекте запланировано строительство подземных и наземных многоуровневых паркингов на 4478 машиномест.

Жилой комплекс «Цивилизация» обладает хорошей транспортной доступностью. В нескольких минутах ходьбы от места застройки находится станция метро «Улица Дыбенко». На автомобиле по набережной можно быстро выехать на КАД и добраться до центра города.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Комплекс «Цивилизация» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsivilizatsiya/documents/