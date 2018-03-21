Клубный дом LOOK на Литейном проспекте вводят в эксплуатацию

Застройщик клубного дома LOOK – компания «ПСК» – получил заключение о соответствии (ЗОС) здания требованиям технических регламентов и проектной документации. Следующий шаг – разрешение на ввод в эксплуатацию.

Заключение о соответствии выдано Службой госстройнадзора. ЗОС является основным документом для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию. Всю документацию, необходимую для официальной сдачи дома, застройщик уже подал в регулирующие органы.

«Клубный дом LOOK был построен и подключен ко всем городским сетям практически за год, – комментирует генеральный директор ООО «ПСК» Юрий Колотвин. – Такой высокий темп строительства обусловлен нашим опытом, высокопрофессиональными кадрами и современной технической базой».

Девятиэтажный дом LOOK построен на пересечении Лиговского проспекта и Прилукской улицы. Фасад с открытыми террасами и панорамным остеклением выходит на зеленый сквер. Здание включает всего 96 квартир.

Комплекс Look - застройщик ООО "Жизнь", разрешение на строительство № 78-017-0189-2016 от 24 октября 2016, проектная декларация на сайте http://look-house.ru/documents