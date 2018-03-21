Президент Туркменистана спел для женщин про Каракум

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил женщин с Международным женским днем, исполнив на концерте в честь праздника песни, в том числе и собственного сочинения. В сети 20 марта оказалась запись исполнения кавера на песню «Каракум» группы «Круг».

Запись выступления главы республики была показана по национальному телевидению только 17 марта, а в сети Интернет появилась накануне.

Как пишет портал «Хроника Туркменистана», 8-го числа местное телевидение транслировало концерт, посвященный Международному женскому дню, однако выступления президента или упоминания о нем в эфире не было.

Государственное информагентство ТДХ называет «видеоролик с песнями лидера нации» «самым прекрасным подарком» для женщин, хотя с той же сцены для них выступили популярные оперные и эстрадные певцы.

Отметим, что президент Туркменистана также издает книги, получает медали и ордена, является почетным доктором и академиком в вузах постсоветского пространства и за рубежом. Страна, в которой он является президентом, находится на предпоследнем месте по уровню свободы слова.