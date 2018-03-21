Доверие финнов к полиции безопасности достигло рекордных 89%

Полиция безопасности Финляндии SUPO провела опрос, результат которого показал, что уровень доверия граждан вырос до 89%. Именно столько респондентов заявили, что очень или вполне доверяют полиции. Это рекордный показатель за всё время подобных наблюдений.

Ранее сообщалось, что финны больше верят фармацевтам и пожарным, но не политикам. В отличие от молодёжи, старшее поколение испытывает доверие к синоптикам и работникам полиции.