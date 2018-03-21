Захарова прокомментировала отказ зарубежных послов приходить в МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, как проходит подготовка брифинга российского МИДа на тему отравления в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом она написала в своем фейсбуке 21 марта.

«Формат приглашения, которое было разослано в посольства — посол+1 сотрудник посольства. Решение о том, участвует ли посол и берет с собой коллегу, или делегирует участие другим сотрудникам посольства (не больше двух), принимается непосредственно посольством», — заявила Захарова.

Она также отметила, что в настоящее время аккредитовались 140 человек, но будет еще больше.

«Некоторые, комментируя свое участие журналистам, отмечают, что будут представлены на рабочем уровне. Многие послы придут лично. Но дело не в статусе, а в содержании разговора. Вопросов много, в том числе и у российской стороны», — добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что послы Великобритании, США и КНР отказались от участия во встрече МИД России по делу Скрипаля.

Напомним, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению шпиона на основании того, что на месте преступления были якобы обнаружены следы вещества семейства «Новичок».

По некоторым данным, газ «Новичок» разрабатывали в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии. Там не комментируют сообщения о производстве газа, объясняя режимом секретности. По данным СМИ, это химоружие не имеет аналогов в мире, за его разработку создатели в 1991 году получили Ленинскую премию.

В связи с отравлением Скрипаля Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Россия категорически отвергла обвинения, заявив о провокации. В ответ на санкции Великобритании из России будут также высланы 23 дипломата, помимо этого прекращена деятельность Британского совета.