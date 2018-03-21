Финская полиция безопасности следит за российской разведкой

Иностранные государства пытаются украсть информацию финских компаний, которая касается инфраструктуры и новых разработок. Об этом сообщила Полиция безопасности Финляндии SUPO в своём отчёте о ситуации в стране, опубликованном 21 марта.

В 2017 году полиция зафиксировала несколько случаев кибератак, за которыми стояли интересы государства.

«Киберразведка является серьёзной угрозой для финского информационного капитала. Если данные о разработке продукта будут украдены другой страной, компания может потерять своё будущее», – заявил руководитель SUPO Антти Пелттари.

Предотвращать угрозы становится сложнее, поскольку фирмы отдают управление информацией на аутсорсинг, отмечается в сообщении ведомства. Есть проблемы в борьбе с кибератаками и у властей страны.

В SUPO надеются, что новый закон о разведывательной деятельности улучшит ситуацию, поскольку он даст спецслужбам право на сбор личной информации в интернете.

Полиция безопасности также констатирует, что традиционный шпионаж остаётся активным. Иностранная разведка пытается нанять финнов, чтобы получить доступ к закрытой информации. «Особенно активны в Финляндии российские спецслужбы», – заявили в SUPO. Основной интерес для иностранной разведки представляет внешняя политика и политика безопасности. В 2017 году шпионы интересовались подготовкой закона о разведдеятельности, структурами кибербезопасности и защитой от информационного влияния.