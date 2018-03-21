Россиянин лишился на границе 38 кг финских продуктов

Житель карельского города Питкяранта в ночь с 19 на 20 марта пытался провезти из Финляндии 38 кг незадекларированного сыра и масла. Нелегальный груз, мало похожий на товар для личного пользования в силу объёма, заметили сотрудники таможни на МАПП "Вяртсиля".

Поскольку мужчина нарушил норму провоза в 5 кг, в его отношении возбудили дело об административном правонарушении, в качестве наказания за которое предусмотрен штраф в 500 рублей. Финские продукты были изъяты и уничтожены.

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