Македония продлила безвизовый режим для россиян

Российские туристы ещё год могут ездить в Македонию, имея только загранпаспорт и страховку, при условии, что задерживаться в стране они не будут. Об этом 21 марта сообщает Министерство иностранных дел России.

Согласно решению правительства балканской республики, действующая практика безвизовых поездок для россиян продлена до 15 марта следующего года. Как и ранее, облегченная процедура распространяется только на краткосрочные поездки: не дольше 90 дней в течение каждых шести месяцев со дня первого въезда. В этом случае предъявлять на границе визы, туристические ваучеры, приглашения или гарантийные письма не потребуется.

Кроме Македонии без лишних бюрократических проволочек граждане России могут посетить Турцию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Таиланд, Филиппины, Сейшельские острова – в общей сложности 110 стран. Виза в них либо не нужна вовсе, либо может быть оформлена на границе или в отеле. Срок гостеприимства в разных странах варьируется. К примеру в Гонконге без визы разрешено провести не больше двух недель.