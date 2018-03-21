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21.03.2018 15:11

Македония продлила безвизовый режим для россиян

Российские туристы ещё год могут ездить в Македонию, имея только загранпаспорт и страховку, при условии, что задерживаться в стране они не будут. Об этом 21 марта сообщает Министерство иностранных дел России. 

Согласно решению правительства балканской республики, действующая практика безвизовых поездок для россиян продлена до 15 марта следующего года. Как и ранее, облегченная процедура распространяется только на краткосрочные поездки: не дольше 90 дней в течение каждых шести месяцев со дня первого въезда. В этом случае предъявлять на границе визы, туристические ваучеры, приглашения или гарантийные письма не потребуется.

Кроме Македонии без лишних бюрократических проволочек граждане России могут посетить Турцию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Таиланд, Филиппины, Сейшельские острова – в общей сложности 110 стран. Виза в них либо не нужна вовсе, либо может быть оформлена на границе или в отеле. Срок гостеприимства в разных странах варьируется. К примеру в Гонконге без визы разрешено провести не больше двух недель.

 


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Проявляя заботу о своих пассажирах, авиакомпания «Россия» внедряет новую услугу – возможность заказа дополнительного платного питания, приготовленного по рецептам сети кофеен «Шоколадница».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
13.03.2018 19:29
Две пассажирки напали на работников «Аэрофлота». Им грозят уголовные дела
Аэрофлот намерен добиться привлечения к уголовной ответственности двух пассажирок за деструктивное поведение, выразившееся в нападении на работников авиакомпании. Инциденты произошли 5 и 8 марта в аэропорту Шереметьево.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.03.2018 16:17
Авиадебоширов будут лишать карт «Аэрофлот Бонус» и накопленных миль
«Аэрофлот» будет лишать элитного статуса и привилегий участников программы лояльности, грубо нарушивших правила поведения при предполетном обслуживании и на борту. Накопленные мили будут аннулированы, после чего последует закрытие счета участника.
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