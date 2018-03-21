«Фонтанка» ищет корреспондента и smm-редактора

Команда «Фонтанки» примет в свои ряды коллег, мечтающих о ненормированном графике, стрессовой работе, умеющих оперативно принимать решения и ориентироваться в новостной повестке.

Если вас не пугают эти вводные – у нас есть пара вакансий.

1. Младший корреспондент в отдел новостей

Для нас не имеют значения пол, возраст, образование и опыт работы. Критерий отбора только один – «горящие глаза» и желание учиться. Предупреждаем сразу: работа – рутинная, сложная, может показаться скучной. Но при должном усердии и при наличии способностей открываются перспективы карьерного роста.

2. SMM-редактор

Если вы дружите с соцсетями и знакомы на практике с журналистикой – вероятно, мы сработаемся.

Задачи:

- Развивать сообщества и каналы редакции в соцсетях и мессенджерах: VK, FB, Viber, WhatsApp, Telegram, способствуя расширению аудитории "Фонтанки" и распространению наших материалов.

- Модерация сообщества: удаление спама, нецензурных выражений, общение с пользователями

Требования:

- Уметь коротко и емко излагать мысли.

- Опыт работы в соцсетях для СМИ (желательно), ориентация в информационной повестке, скорость реакции, понимание эффективности smm для редакции. Опыт работы в графических и видеопрограммах.

- Знание специфики каждой соцсети: функционал, предпочтения аудитории, подача материалов.

Условия:

– Дружный, но непростой коллектив, офис в центре Петербурга, официальное трудоустройство по ТК РФ, «белая» заработная плата. Ненормированный рабочий день.

– Зарплата по итогам собеседования.

Резюме присылайте на почту: job@fontanka.ru c пометкой SMM или КОРРЕСПОНДЕНТ.