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21.03.2018 14:42

Посол США не пойдёт на встречу в МИД по делу Скрипаля

Посол США Джон Хантсман отказался от организованной МИД РФ встречи для иностранных дипломатических представителей. По его мнению, позицию России в деле об отравлении в Солсбери можно обсудить и без личного визита. 

Как сообщили в американской дипмиссии 21 марта, посольство США не рассматривает возможность участия в данной встрече на рабочем уровне. 

«Посол США в РФ Джон Хантсман не будет участвовать во встрече в МИД РФ», – цитирует ответ пресс-службы ведомства RT со ссылкой на ТАСС. 

Накануне российский МИД пригласил всех аккредитованных в стране послов иностранных государств обсудить «реальную ситуацию» по делу об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. От посещения министерства уже воздержался посол Великобритании. Дипмиссии Китая и Франции собираются отправить своих представителей, но лично послы на встречу не поедут. 

Справка:

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению шпиона на основании того, что на месте преступления были якобы обнаружены следы вещества семейства «Новичок».

По некоторым данным, газ «Новичок» разрабатывали в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии. Там не комментируют сообщения о производстве газа, объясняя режимом секретности. По данным СМИ, это химоружие не имеет аналогов в мире, за его разработку создатели в 1991 году получили Ленинскую премию.

В связи с отравлением Скрипаля Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Россия категорически отвергла обвинения, заявив о провокации. В ответ на санкции Великобритании из России будут также высланы 23 дипломата, помимо этого прекращена деятельность Британского совета.


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