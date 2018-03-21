Посол США не пойдёт на встречу в МИД по делу Скрипаля

Посол США Джон Хантсман отказался от организованной МИД РФ встречи для иностранных дипломатических представителей. По его мнению, позицию России в деле об отравлении в Солсбери можно обсудить и без личного визита.

Как сообщили в американской дипмиссии 21 марта, посольство США не рассматривает возможность участия в данной встрече на рабочем уровне.

«Посол США в РФ Джон Хантсман не будет участвовать во встрече в МИД РФ», – цитирует ответ пресс-службы ведомства RT со ссылкой на ТАСС.

Накануне российский МИД пригласил всех аккредитованных в стране послов иностранных государств обсудить «реальную ситуацию» по делу об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. От посещения министерства уже воздержался посол Великобритании. Дипмиссии Китая и Франции собираются отправить своих представителей, но лично послы на встречу не поедут.