Все визовые центры Польши в России временно закроются

Подать документы на польскую визу в ближайшее время можно будет только в консульском отделе посольства в Москве.

С 27 марта все визовые центры Польши в России временно приостановят работу. Об этом говорится на сайте визового провайдера VFS Global. В сообщении указано, что 20 марта был последний день приёма документов в региональных офисах, с 21 числа сотрудники только выдают готовые паспорта. Визовый центр в Москве принимает документы до 23 марта.

Уточняется, что подача визовых заявлений с 23 марта возможна только через консульский отдел посольства в столице по предварительной записи.

Как пишет РБК со ссылкой на консула Польши Анджея Сломкого, временное прекращение работы центров не связано с политикой. Приостановка вызвана техническими причинами. 26 марта заканчивается договор с визовым оператором VFS Global. Для продления контракта проводился тендер по приему документов на оказание визовых услуг.

«В пятницу, 16 марта, фирма VFS Global победила в тендере. Но по закону о проведении тендеров другие участники в течение десяти дней могут оспорить результаты. Если этого не случится, мы 27 марта заключим новый договор и VFS Global возобновит деятельность», — поясняет Сломский.