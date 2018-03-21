Половину паспортов болельщика ЧМ-2018 заказали иностранные граждане

Общее количество заказанных паспортов болельщика (FAN ID) чемпионата мира по футболу 2018 года превысило 350 тысяч. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба Министерства связи РФ.

Отмечается, что половина FAN ID заказана гражданами иностранных государств. В десятку стран, из которых поступило больше всего заявок на оформление FAN ID, входят: Россия, США, Китай, Мексика, Колумбия, Аргентина, Перу, Германия, Бразилия, Египет.

Больше всего FAN ID заказывают болельщики в возрасте 25–34 лет (37%), меньше всего — в возрасте до 17 лет (9%). 25% заказавших паспорта болельщиков — женщины.

Напомним, паспорт болельщика — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Паспорт болельщика является именным, оформляется бесплатно и однократно на все матчи ЧМ-2018. Получить FAN ID должен каждый зритель, который приобрел билет на матч ЧМ-2018. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте www.fan-id.ru или зарегистрироваться в центре выдачи паспортов болельщика, которые расположены в городах проведения матчей. Иностранные зрители и лица без гражданства смогут въехать в Россию по FAN ID без оформления визы. Также паспорт болельщика даст право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами – организаторами проведения ЧМ-2018 и в общественном транспорте городов-организаторов в дни матчей.