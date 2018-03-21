Дети с заднего сиденья «указали» в Петербурге на водителя без прав

Петербуржец рискует оказаться под арестом за серьёзное нарушение Правил дорожного движения.

Как сообщает 21 марта отдел ГИБДД Красногвардейского района Санкт-Петербурга, на Индустриальном проспекте полицейские остановили «Шевроле Круз», водитель которого не смог предъявить права. Выяснилось, что он был лишён их.

Для сотрудников ГИБДД это оказалось неожиданностью: тормознули автомобиль совсем за другое нарушение. Подробности читайте на «Водителе Петербурга».