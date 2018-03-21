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21.03.2018 14:20

Дворцовый, Литейный и Тучков мосты разведут в ночь на четверг

Три переправы проверят в Петербурге в ночь на 22 марта. Об этом сообщает «Мостотрест», который готовится к навигационному периоду.

Как рассказали на предприятии, автомобилисты и пешеходы не смогут воспользоваться Дворцовым мостом. Мост разведут с 01:10 до 02:50, далее сведут на 20 минут, а потом разведут практически до пяти часов утра.

Литейный мост будет недоступен с 01:40 до 04:45, а Тучков мост разведут почти на час в 02:00 и еще на полтора часа с половины четвертого ночи.

В «Мостотресте» добавили, что наводка мостов может произойти раньше указанного времени.

Официально навигация на Неве и Малой Неве стартует 10 апреля, на рукавах Невы – 20 апреля.


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