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21.03.2018 14:15

УЕФА открыл дело в отношении «Зенита» за песню «Запрещенных барабанщиков» в исполнении фанатов

Дисциплинарное дело открыл Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в отношении «Зенита» по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпциг». Как уточняет пресс-служба УЕФА, петербургской команде придется ответить за действия своих болельщиков, а именно за бросание ими предметов на поле, блокирование лестничных проходов, а также проявление расизма.

По данным «Фонтанки», за проявление расизма делегат того матча принял песню «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики», исполненную фанатами «Зенита» на трибунах после травмы темнокожего полузащитника «РБ Лейпциг» Наби Кейта. Мяч, пущенный со всей силы с близкого расстояния, попал ему в лицо, отправив футболиста в нокаут. Кейта пролежал на газоне без сознания около минуты.

Рассмотрение дела запланировано на 31 мая.


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