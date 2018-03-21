Петербуржца заподозрили в растлении юной воспитанницы

Следственный комитет Петербурга расследует преступление сексуального характера, фигурантом которого является 24-летний житель Красногвардейского района.

Как сообщили в ведомстве 21 марта, объектом нездорового внимания со стороны мужчины стала 14-летняя школьница. По версии следствия, предполагаемый педофил – сожитель её опекунши. Предполагается, что уделять внимание не только своей партнёрше, но и её малолетней воспитаннице злоумышленник начал в 2014 году, когда девочке было 11 лет.

Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения в насильственных действиях сексуального характера.