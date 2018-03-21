После визита прокуратуры на даче Кречева досками заколотили двери и окна

Прокуратура Курортного района Петербурга заявила об успешном ограничении доступа посторонних лиц на историческую дачу И. Ф. Кречева. В результате проверки надзорного органа двери и окна деревянного особняка в Сестрорецке заколотили досками, оставив для непрошеных гостей вход через форточку.

Фото: прокуратура Санкт-Петербурга

Как сообщает 21 марта сайт прокуратуры, объект культурного наследия регионального значения «Дача И. Ф. Кречева» был передан управляющей компании ООО «ЖКС Курортного района» для поддержания сохранности аварийного здания. Однако, как выяснили проверяющие, ЖКС не исполнял свои функции.

Фото: прокуратура Санкт-Петербурга

«В нарушение требований закона вход в объект культурного наследия не ограничен для третьих лиц, замок на входной двери отсутствовал, в помещениях размещено большое количество бытового и строительного мусора, на стенах расположены граффити и следы вандализма, что приводит к ухудшению состояния объекта и его дальнейшему разрушению», – констатировали прокуроры.

Как утверждают в ведомстве, усилиями прокуратуры нарушения были устранены: вход в объект культурного наследия был ограничен, бытовой и строительный мусор вывезен, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Как следует из фото, опубликованного на сайте прокуратуры, объект культурного наследия просто заколотили досками, оставив между ними большие проемы.

Деревянную дачу в Сестрорецке относят к постройке 1906 – 1909 годов. В начале ХХ века в ней жил доктор медицины, статский советник Иван Фомич Кречев. В 2001 году дом включён КГИОПом в «Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность». В 2016 году внесен в перечень объектов культурного наследия регионального значения.