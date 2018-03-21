Замначальника Дальневосточной таможни подозревают в многомиллионных взятках

Высокопоставленный таможенник задержан на Дальнем Востоке. Его подозревают в получении миллионных взяток.

О задержании первого замначальника Дальневосточного таможенного управления Сергея Федорова Следственный комитет сообщает 21 марта. Должностное лицо, по версии следствия, в течение двух лет – с декабря 2015 года по октябрь 2017-го — постоянно получало взятки за покровительство компании ЗАО «Дальзавод-Терминал». Всего глава этой компании Родион Тихонов заплатил таможеннику не менее 26 млн рублей и 150 тыс. долларов.

«Федоров оказывал полное содействие в организации работы Дальневосточного таможенного управления ФТС России в пользу ЗАО «Дальзавод-Терминал», а также в разрешении любых проблемных вопросов с сотрудниками таможенного органа при ввозе товаров народного потребления», – отмечает СК.

Чиновника «разрабатывали» при участии ФСБ.

Тихонову, в свою очередь, инкриминировали организацию преступного сообщества и уклонение от уплаты таможенных платежей. Он арестован и сотрудничает со следствием, рассказывая, кто был задействован в коррупционной схеме.

Хотят арестовать и Федорова. По крайней мере, об этом будет просить суд Следственный комитет.