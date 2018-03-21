Украина прекратила экономическое сотрудничество с РФ

Кабинет министров Украины прекратил действие "Программы экономического сотрудничества Украины и России на 2011 – 2020 годы". Решение было принято в среду, 21 марта, на заседании правительства, передает 112.ua.

Согласно пояснительной записке к документу от нынешних украинских властей, Россия предпринимает шаги, которые прямо противоречат заявленным в программе целям и "направлены на торговую и транзитную агрессию в отношении Украины", передают "Українські новини".

В тексте указывается, что в первую очередь РФ нарушила территориальную целостность Украины, когда в 2014 году "оккупировала" Крым. Позже, в 2015 году, Россия прекратила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины, сейчас действует запрет на импорт ряда сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

Отметим, указанный документ был подписан 7 июля 2011 года в Москве. Он предусматривает сотрудничество двух стран в ряде сфер, в частности экономики, торговли, транспорта, курортно-рекреационной, социально-гуманитарной, приграничной и других. Действие Программы рассчитано до 2020 года.