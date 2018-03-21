Финляндии удалось добиться выдачи идеолога финских националистов

Министерство юстиции Финляндии подтвердило, что финским властям удалось с третьей попытки депортировать редактора сайта MV-lehti Илью Яницкина, которого в Суоми обвиняют, среди прочего, в разжигании межнациональной розни. Об этом сообщает Iltalehti.

Власти Андорры, где Яницкина по просьбе Финляндии задержали сотрудники Европола, согласились в течение 30 дней вернуть его на родину. Ранее суд княжества два раза отказывал в выдаче редактора скандального сайта, ссылаясь на недостаточное количество оснований.

Яницкин заочно был арестован судом Хельсинки за разжигание межнациональной розни, нарушение авторских прав, разглашение тайны, нарушение закона по сбору денежных средств и унижение чести и достоинства.

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