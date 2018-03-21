Финляндии удалось добиться выдачи идеолога финских националистов
Министерство юстиции Финляндии подтвердило, что финским властям удалось с третьей попытки депортировать редактора сайта MV-lehti Илью Яницкина, которого в Суоми обвиняют, среди прочего, в разжигании межнациональной розни. Об этом сообщает Iltalehti.
Власти Андорры, где Яницкина по просьбе Финляндии задержали сотрудники Европола, согласились в течение 30 дней вернуть его на родину. Ранее суд княжества два раза отказывал в выдаче редактора скандального сайта, ссылаясь на недостаточное количество оснований.
Яницкин заочно был арестован судом Хельсинки за разжигание межнациональной розни, нарушение авторских прав, разглашение тайны, нарушение закона по сбору денежных средств и унижение чести и достоинства.
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Справка:
На страницах своего сайта Яницкин публиковал критические статьи о приезде беженцев в Финляндию, материалы с осуждением миграционной политики финских властей и в поддержку националистических движений Suomi Ensin («Финляндия — прежде всего») и Rajat kiinni («Закрыть границы»), а также обвинения во лжи в адрес крупнейших финских СМИ. Ресурс также рассказывает о преступлениях, совершенных приезжими, и о других действиях, порочащих иностранцев. За свои критические высказывания Яницкин стал популярен с среде финских ультраправых, которые даже хотели выдвинуть его в президенты. Яницкин покинул Финляндию еще в 2016 году, отказавшись от президентской гонки.