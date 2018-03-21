Школьников Волоколамска госпитализировали из-за отравления газом

В школе №2 подмосковного Волоколамска 23 ученика госпитализированы из-за жалоб на трудности с дыханием. Об этом 21 марта сообщает “Медуза” со ссылкой на информационные агентства. Еще 16 подросткам оказана первая помощь в школе.

По предварительной версии, речь идет о распылении газового баллончика в школе. По данным ТАСС, причиной отравления детей мог стать также выброс сероводорода на местной мусорной свалке «Ядрово».

Обстоятельства происшествия пока неизвестны.

Директор школы № 2 Ирина Дмитриенко заявила РИА Новости, что 21 марта четверо учеников были госпитализированы на скорой помощи после того, как им стало плохо из-за запаха с полигона «Ядрово».