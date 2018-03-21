Полузащитник «Зенита» Паредес получает больше всех в РФПЛ

Опубликован рейтинг зарплат футболистов, выступающих в Российской футбольной премьер-лиге.

Как сообщает Sports.ru 21 марта, больше всех получает полузащитник «Зенита» Леандро Паредес – 5 млн евро.

На втором месте расположился защитник «Локомотива» Ведран Чорлука (4,5 млн), на третьем – еще один игрок «Зенита» – защитник Бранислав Иванович (4,1 млн).

В топ-20 попали еще семеро футболистов петербургской команды: Артем Дзюба (в аренде в тульском «Арсенале») с зарплатой 3,6 млн, Александр Кокорин – 3,3 млн, Доменико Кришито – 3 млн, Себастьян Дриусси – 2,7 млн, Эмануэль Маммана – 2,5 млн, Матиас Краневиттер – 2,5 млн, Олег Шатов (в аренде в «Краснодаре») – 2,5 млн.

Напомним, что «Зенит» после 22 туров идет на пятом месте в российском чемпионате, отставая от лидирующего «Локомотива» на 10 очков.