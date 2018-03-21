Петербургские IT-проекты вышли в финал международного конкурса WSIS-2018

В Женеве на форуме Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного сообщества WSIS Prizes, который отмечает достижения в создании общественно важных IT-cервисов, объявили список из 90 «чемпионов». В их число вошли семь российских проектов, в том числе и два из Петербурга.

Как рассказали в пресс-службе Смольного 20 марта, в категории «Электронное правительство» в пятерке чемпионов оказалась автоматизированная система предоставления госуслуг. Электронные архивы Петербурга вошли в число лучших в номинации «Культурное разнообразие и культурная самобытность, языковое разнообразие и местный контент».

Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества (WSIS) — крупнейшее событие в сфере инфокоммуникационных технологий. На участие в конкурсе WSIS -2018 было заявлено 685 проектов из разных стран, 90 из них по результатам голосования и экспертной оценки жюри получили статус чемпионов.

Кроме петербургских финалистами также стали и другие российские сервисы: система «Электронное образование Республики Татарстан», экологическая карта и веб-сервис Красной книги Тульской области, программа «Цифровое равенство» Ростелекома, виртуальный концертный зал Свердловской академической филармонии и «Электронный гражданин» из Югры.

Победу в конкурсе присвоят 18 проектам. Их объявят в ближайшее время.