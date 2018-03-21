Петербургская Недвижимость» представляет новый проект бизнес-класса «Притяжение»

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи квартир в ЖК «Притяжение» – проекте бизнес-класса от Setl City, представляющем собой воплощение жилья высокого комфорта.

Он расположится на участке от Выборгской наб. до Большого Сампсониевского пр. – особенном месте, позволяющем пользоваться богатой инфраструктурой и возможностями центра города, но жить на более уединенной Выборгской стороне.

Расположение ЖК «Притяжение» также обеспечит высокую мобильность его жильцов: всего в 10 минутах ходьбы находится станция метро Лесная, столько же времени занимает дорога до центра Петербурга и развязок ЗСД и КАД. К услугам жителей представлена развитая сеть наземного общественного транспорта.

Жилой комплекс включает в себя 7 домов высотой всего 9 этажей, архитектура которых сочетает в себе современный и классический стили. Они отражены в правильной геометрии корпусов, симметрии, лаконичном декоре навесных вентилируемых фасадов, облицованных керамогранитом, с панорамными окнами и безрамным остеклением балконов и лоджий.

Отдельное внимание в ЖК «Притяжение» уделено безопасности жильцов. С этой целью в жилом комплексе будет установлена современная многоуровневая система контроля доступа и видеонаблюдения. Расположение домов образует два уютных двора, которые планируется полностью закрыть от машин и посторонних.

Setl City

Вход на территорию комплекса будет осуществляться через три центральные входные группы с зоной рецепции и круглосуточной охраной. Во дворах будут оборудованы крытые беседки для отдыха и детские игровые комплексы, между корпусами – стильная пешеходная аллея. Кроме того, проектом предусмотрен собственный детский сад на 200 мест, отапливаемый подземный паркинг.

Данный проект воплощает в себе передовые и инновационные технологии в области строительства жилья. Одно из удобных решений – станция глубокой очистки воды, благодаря которой жители всегда будут обеспечены качественной питьевой водой.

На выбор покупателей в ЖК «Притяжение» представлен большой выбор планировочных решений, в том числе с эркерами, панорамными окнами и террасами с видом на Неву. Часть квартир сдается с готовой отделкой по высоким стандартам Setl City «Ваниль» и «Шоколад», другая – с качественной черновой отделкой.

Планируемый срок ввода жилого комплекса в эксплуатацию – II квартал 2021 года.

Брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Притяжение» - застройщик ООО "ИТТ", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/prityazhenie-na-vyborgskoi/declarations