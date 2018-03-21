На Юго-Западе проведут «Эстафету трезвости» за 150 тысяч рублей

Администрация Южно-Приморского муниципального округа в Петербурге объявила конкурс на проведение «Эстафеты трезвости». За 150 тысяч рублей надо будет научить уму-разуму 800 человек.

Информация о конкурсе появилась на сайте госзакупок 20 марта. Согласно технической документации, мероприятие необходимо провести в июне – сентябре. Количество участников — не менее 800 человек. В перечень услуг входит палаточный лагерь трезвости (3 палатки) с музыкальной аппаратурой, спортивными снарядами, буклетами, информационными стендами и призами в виде 800 значков с логотипом муниципального образования. Планируются также: пост трезвости, с участием 2 специалистов-психологов для организации добровольного анонимного тестирования на наличие в организме тестируемого человека наркотических и психотропных средств; станция «Наука против психоактивных веществ», где происходит демонстрация опытов и проводятся интеллектуальные викторины; спортивная станция «Со спортом дружить – здоровым быть», где можно сдать нормативы ГТО.

«Исполнитель должен предоставить квалифицированный состав преподавателей, модераторов и ведущих с дипломами о высшем образовании и с опытом проведения подобных мероприятий не менее 5 лет, – говорится в требованиях. – Количество преподавателей, модераторов и ведущих не менее 6». Среди целей обозначено «становление активно отрицающей позиции по отношению к наркотикам у населения». Судя по сайту госзакупок, Южно-Приморское муниципальное образование проводит мероприятие не в первый раз, примерно по одним и тем же ценам. В 2016 году к циклу занятий «Эстафета трезвости» присоединились также Лисий Нос и Гагаринское.