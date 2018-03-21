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21.03.2018 12:47

Смольный намерен раскрыть дворы между Галерной и набережной Адмиралтейского канала

Дворы между Галерной улицей и набережной Адмиралтейского канала после окончания благоустройства могут быть открыты для свободного прохода горожан. Об этом было заявлено 21 марта во время обхода территории с участием вице-губернатора Игоря Албина, райадминистрации и КГА. Напомним, благоустройство проводится в рамках Концепции развития пешеходных пространств, принятой Смольным осенью 2017 года. Она рассчитана до конца 2022 года. КГА уже пытался получить для нее федеральное финансирование, но безуспешно.

Предложение по непрерывным пешеходным маршрутам
Предложение по непрерывным пешеходным маршрутам

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В каком режиме дальше будет функционировать будущее пешеходное пространство между Галерной и Новой Голландией, пока не ясно, так как все дворы от площади Труда и до конца Галерной закрыты. Между тем концепция предполагает создание именно единых пешеходных маршрутов. По словам главы Адмиралтейского района Светланы Штуковой, город попытается договориться с правообладателями, чтобы они помогли создать здесь открытую зону. Решетки с входов снимать не будут, но, по словам Штуковой, вполне реально договориться о том, чтобы держать дворы открытыми в дневное время.


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Благоустройство финансируется по линии нескольких комитетов – в том числе жилкома, КРТИ. Работы ведутся уже год – речь идет о капремонте фасадов и одновременном приведении в порядок дворовых территорий.

Так, вскоре на капремонт пойдут фасады школы №238, окнами выходящей на канал. Часть дворовых фасадов уже облагорожена; самым большим нареканием в ходе осмотра стали неубранные провода, тянущиеся по уже отремонтированным стенам. Неубранный гололед, однако, приятности пешеходной прогулки не способствовал.


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По словам зампреда КГА Ларисы Канунниковой, вскоре ожидается выход "Газпрома" на благоустройство набережной Адмиралтейского канала. Что касается надежд на федеральные средства, то, по словам Игоря Албина, город должен сначала показать, "на что он способен", самостоятельно, а потом выходить повторно на федеральный центр.


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