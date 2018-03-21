По делу о преступном сообществе в автосалонах Петербурга задержано 19 человек

В камерах изоляторов временного содержания к вечеру 20 марта оказалось 19 подозреваемых, задержанных по делу о преступном сообществе, которое занималось обманом покупателей в петербургских автосалонах. Как стало известно «Фонтанке», 21 марта следствие выйдет в суды с ходатайствами о содержании под стражей 18 человек. Для одной подозреваемой – женщины – следователь будет просить о домашнем аресте. Один из задержанных подозревается в организации и руководстве преступным сообществом, остальные – в участии в преступной организации.

Напомним, 20 марта в Петербурге прошли масштабные следственные мероприятия, в которых было задействовано около 150 сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по городу и Ленобласти, десятки сотрудников Главного следственного управления ГУ МВД, СОБРа Росгвардии. Обыски проводились по 70 адресам.

Следственные действия проводились по многоэпизодному уголовному делу, возбужденному в 6 отделе ГСУ ГУ МВД по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса – «Мошенничество в особо крупном размере». После того, как было установлено, что в действиях группы лиц, в течение четырех лет обманывавших покупателей в четырех автосалонах, есть признаки организации преступного сообщества, 20 марта было возбуждено уголовное дело по 210 статье УК. Орхану Фарзалиеву, которого следствие считает главой и организатором, вменяют первую часть этой статьи, предполагаемым участникам – вторую часть.

Как стало известно «Фонтанке», в материалах дела исследуется схема, о которой мы неоднократно писали. Она касается покупки бюджетных, как правило, отечественных машин: после того, как покупатель оплачивает задаток или всю сумму, ему сообщают, что именно его автомашины уже нет, но есть другая – дороже, например, с итальянским кондиционером. Если клиент возмущается, а это происходит практически всегда, то ему показывают на строчки мелким шрифтом в подписанном им договоре, согласно которому он в таком случае вообще ничего не получит.