Паркинг в ЖК «Мой город» - от 260 тыс. рублей

Компания «Полис Групп» сообщает об открытии продаж паркинга в ЖК «Мой город» дом №12.

Стоимость машино-места от 260 000 рублей. Возможна только 100% оплата.

ЖК «Мой город» расположен в 5 мин. ходьбы от ст. м. «Девяткино». Это масштабный проект комплексного освоения территории – здесь построено 14 жилых домов, школа на 1224 места, 4 детских сада, площадки для спорта и зоны для отдыха, гостевые стоянки, паркинги.

В настоящее время жилой комплекс сдан и заселен, его территория благоустроена: оборудованы детские площадки, пешеходные бульвары.

ЖК «Мой город» – финалист конкурса «Доверие потребителя -2017» в номинации «Лучший реализованный проект жилого комплекса эконом и комфорт классов в Ленинградской области».

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК "Мой город" – застройщик ООО "Полис Групп", разрешение на строительство № Ru47504307-2 от 16.12.2014, проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents