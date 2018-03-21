В Лаппеенранте построят самый высокий в мире замок из песка

Летом в приграничной Лаппеенранте может быть побит рекорд Гиннесса — на берегу озера Саймаа планируют возвести самый высокий в мире песчаный замок, материал для которого повезут даже из Греции и Италии, сообщает местное издание Etelä-Saimaa.

Рекорд попытается установить опытный скульптор Киммо Фрости. Предполагается, что 18-метровая скульптура обойдёт нынешнего рекордсмена, построенного летом 2017-го в немецком Дуйсбурге (16,68 м). В диаметре основание будет 22 метра.

Фигуры из песка появятся на берегу озера в Лаппеенранте в 15-й раз, но за эти годы замок еще ни разу не вырастал выше 10 метров. Для того чтобы творение попало в книгу рекордов Гиннесса, необходимо будет соблюдать строгие требования. Так, при строительстве можно использовать только песок, воду и клей для внешней поверхности.

Власти города закупят тысячу тонн песка в дополнение к обычным трём тоннам. Основную часть планируется привезти из соседнего Тайпалсаари, а в качестве символического жеста по килограмму песка доставят из Афин и Милана — в честь открытия рейсов Ryanair из Лаппеенранты в эти города. Песок из Акрополя пойдёт на скульптуру Акрополя, из Милана — на фигуру Леонардо да Винчи.

Кроме того, на фестивале песчаных фигур будет рекордное количество объектов, при этом часть из них связана с Россией: помимо крепостей Финляндии, в Лаппеенранте появится Выборгский замок, некоторые российские достопримечательности и скульптуры, посвящённые чемпионату мира по футболу – 2018.

Скульпторы начнут трудиться над своими творениями 27 мая. Открытие состоится 9 июля, и на фигуры можно будет взглянуть вплоть до 2 сентября, если, конечно, погода не внесёт свои коррективы.