В Петербурге стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ

Более 300 петербуржцев 21 марта сдают досрочно Единый государственный экзамен. Об этом сообщает комитет по образованию городского правительства.

В первый день досрочного периода ЕГЭ 79 человек будут сдавать географию. 261 выпускник этого и прошлых годов напишут экзамен по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ).

Отметим, что период досрочного ЕГЭ продлится до 11 апреля. В Северной столице для участия в сдаче экзамена раньше срока зарегистрированы 3 138 человек, из которых 30 – выпускники текущего года.

По данным комитета по образованию, самым массовым экзаменом по выбору среди сдающих, как и на основном этапе, стал экзамен по обществознанию. Второй по популярности – экзамен по литературе.

Всего для проведения досрочного периода ЕГЭ подготовлены 13 пунктов проведения экзаменов. Каждый из пунктов оборудован видеонаблюдением и металлоискателями.

Напомним, что до досрочной сдачи допущены лица, которые по уважительной причине не могут присутствовать на основной сдаче в конце учебного года.