Стрельба в школе под Курганом могла произойти из-за конфликта между школьниками

Вооружённое нападение на сверстников в учебном заведении Шадринска организовали несколько школьниц. Стрелявшую из пневматического пистолета сопровождала подруга. Таким образом подростки пытались наказать обидчиков.

Как пишет 21 марта Znak.com со ссылкой на директора департамента образования и науки Курганской области Германа Хмелева, причиной инцидента в 15-й школе Шадринска мог стать конфликт одноклассников. По информации чиновника, стрельбу открыли две ученицы.

Находившийся в это время в классе подросток рассказал журналистам, что во время урока географии его одноклассница пожаловалась на плохое самочувствие и попросила педагога проводить её в медкабинет. Когда они покинули класс, другая ученица закрыла за ними дверь, затем попросила прощения у одного парней и открыла стрельбу.

«Три девочки закрыли кабинет и начали стрельбу. Одного человека увезли на скорой, ему попали в висок из пневмата», — рассказал очевидец. По его словам, девочки снарядились ещё и ножами.

Ранее сообщалось о семерых пострадавших. Большинство подростков отделались синяками и ссадинами.