Стрельба в школе под Курганом могла произойти из-за конфликта между школьниками
Вооружённое нападение на сверстников в учебном заведении Шадринска организовали несколько школьниц. Стрелявшую из пневматического пистолета сопровождала подруга. Таким образом подростки пытались наказать обидчиков.
Как пишет 21 марта Znak.com со ссылкой на директора департамента образования и науки Курганской области Германа Хмелева, причиной инцидента в 15-й школе Шадринска мог стать конфликт одноклассников. По информации чиновника, стрельбу открыли две ученицы.
Находившийся в это время в классе подросток рассказал журналистам, что во время урока географии его одноклассница пожаловалась на плохое самочувствие и попросила педагога проводить её в медкабинет. Когда они покинули класс, другая ученица закрыла за ними дверь, затем попросила прощения у одного парней и открыла стрельбу.
«Три девочки закрыли кабинет и начали стрельбу. Одного человека увезли на скорой, ему попали в висок из пневмата», — рассказал очевидец. По его словам, девочки снарядились ещё и ножами.
Ранее сообщалось о семерых пострадавших. Большинство подростков отделались синяками и ссадинами.
Справка:
В январе в ряде российских школ из-за нападений сверстников пострадали школьники и взрослые. Первое из них произошло в Перми, где двое шестнадцатилетних молодых людей ножами ранили учителя и 14 учеников.
19 января школьник в Бурятии пришел на урок с топором и бутылкой с зажигательной смесью, он ранил учителя и пятерых одноклассников и также пытался уйти из школы через окно.
Известно, что пермские подростки были поклонниками субкультуры «Колумбайн», которая появилась после того, как в 1999 году в американской школе «Колумбайн» в штате Колорадо двое старшеклассников напали на учащихся. Тогда 37 человек получили ранения, 13 из них погибли. После происшествия на Урале Роскомнадзор начал блокировать «колумбайн-сообщества» в соцсетях. «ВКонтакте» рапортовал о закрытии девяти подобных групп.