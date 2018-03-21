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21.03.2018 12:18

Дзюба — о своих недругах: Недавно появился человек, обошедший Карпина

Нападающий футбольного клуба «Арсенал» из Тулы Артём Дзюба рассказал, с кем у него отношения еще хуже, чем с Валерием Карпиным — бывшим главным тренером «Спартака».

«Ну, тут одному человеку удалось обойти Карпина по всем параметрам. Не будем называть фамилию… Вот появился совсем недавно. Будущее? В любом случае у меня контракт с «Зенитом», я вернусь, а дальше посмотрим. Не факт, что останусь. Может быть, останусь. Я об этом даже не задумывался. Если там всё останется, как сейчас, то, конечно, мне нужно уходить», – цитирует Дзюбу 21 марта сайт «Матч ТВ» .

Также футболист ответил на вопрос, хотел бы он сыграть против «Зенита», откуда он ушел в аренду в «Арсенал», в матче чемпионата России 22 апреля.

«Мне бы, честно, хотелось сыграть против «Зенита». По контракту (об аренде. — Прим. ред.) там стоит сумма (которую нужно выплатить, чтобы Дзюба смог сыграть против «Зенита», который владеет правами на игрока. — Прим. ред). Довольно приемлемая. Может быть, кто-то… сам «Арсенал» заплатил бы её. Или, может, конкуренты бы осилили», — цитирует Дзюбу «Матч».

Напомним, нападающий Артем Дзюба — воспитанник «Спартака». В «Зенит» перешел в 2015 году, сразу став игроком основного состава. В сезоне 2015/2016 забил в чемпионате России 15 голов и отдал 9 результативных пасов, в сезоне 2016/2017 — 13 голов и 6 результативных пасов. В сезоне 2017/2018 после прихода на пост главного тренера Роберто Манчини стал играть значительно реже, все чаще оставаясь на лавке запасных. В результате в 15 матчах РФПЛ (в среднем 53 минуты на поле при 84-85 в предыдущих двух сезонах) забил всего гол. При этом Манчини неоднократно подчеркивал, что ему нужен забивной нападающий. Вскоре Дзюба был отдан в аренду в тульский «Арсенал», где проводит по 90 минут на поле. В результате в трех матчах на его счету 3 гола.


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