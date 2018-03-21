Тушивший сигарету об икону житель Кубани заплатит 30 тысяч штрафа

На 30 тысяч рублей оштрафован житель Краснодарского края, потушивший сигарету об икону и выложивший снимки в Интернет. Суд назначил ему минимальное денежное наказание, предусмотренное соответствующей статьей Административного кодекса.

18-летнему жителю станицы близ Горячего Ключа Егору Гришину вменяли часть 2 статьи 5.26 КоАП РФ – умышленное публичное осквернение предметов религиозного почитания. Уголовное дело возбуждать не стали. На суде молодой человек заявил, что жалеет о содеянном.

«Я очень боялся, что меня отчислят из техникума из-за моего поступка. После этого мои однокурсники даже ходили в церковь за меня молиться. Я им очень за это благодарен. Буду продолжать учиться и помогать родителям заработать на штраф, только пока не решил, каким способом», – цитирует Гришина «КП-Кубань».

По словам местных жителей, «сейчас Егор старается принимать активное участие в общественной жизни своей станицы: ходит на субботники, посещает с активистами молодежные мероприятия».

Напомним, в начале февраля 2018 года Гришин поместил на своей странице в социальной сети фотографии, на которых он тушит сигарету об икону на входе в храм Михаила Архангела станицы Мартанская. Позже юноша уверял, что снимки смонтированы, но настоятель храма заявил о следе от сигареты на иконе.

Когда полицейские пришли в техникум, где учится Егор, и попытались доставить его в отдел, тот оказал сопротивление. За что получил 9 суток административного ареста.