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21.03.2018 12:09

Посол Великобритании проигнорировал вызов в МИД РФ

Министерство иностранных дел РФ вызвало всех находящихся в России послов иностранных государств, чтобы разъяснить свою позицию по делу об отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля. Представитель Великобритании от участия во встрече 21 марта отказался.

«Мы рассматриваем возможность участия на рабочем уровне», — процитировало издание «Медуза» представителя британского посольства.

Напомним, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению шпиона на основании того, что на месте преступления были якобы обнаружены следы вещества семейства «Новичок».

По некоторым данным, газ «Новичок» разрабатывали в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии. Там не комментируют сообщения о производстве газа, объясняя режимом секретности. По данным СМИ, это химоружие не имеет аналогов в мире, за его разработку создатели в 1991 году получили Ленинскую премию.

В связи с отравлением Скрипаля Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Россия категорически отвергла обвинения, заявив о провокации. В ответ на санкции Великобритании из России будут также высланы 23 дипломата, помимо этого прекращена деятельность Британского совета.


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