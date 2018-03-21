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21.03.2018 12:04

Трамп поздравил Путина с переизбранием вопреки мнению своей команды

Администрация президента США Дональда Трампа перед его звонком российскому лидеру Владимиру Путину положила ему на стол записку с большой надписью «Не поздравлять». Об этом сообщает 21 марта The Washington Post.

Однако американский лидер не внял рекомендациям своей команды. Как писала "Фонтанка", 20 марта Трамп позвонил Путину и все-таки поздравил его с победой на выборах.

Кроме того, в ходе беседы лидеры двух стран высказались за развитие взаимодействия, в том числе в вопросах борьбы с международным терроризмом. Трамп и Путин также обсудили сирийскую проблему и внутриукраинский кризис, а также договорились о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США. Особое внимание Путин и Трамп уделили проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне.

Звонок российскому лидеру вызвал возмущение многих политиков. Так, сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что "американский президент не ведет за собой свободный мир, поздравляя диктаторов, выигравших фальшивые выборы", напоминает "Лента.ру".

Президентские выборы прошли в России 18 марта. По данным обработки 99,94 процента протоколов участковых избирательных комиссий, Путин набрал 76,69 процента голосов россиян. Это больше половины всех граждан РФ, обладающих правом голоса.


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SetlGroup
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